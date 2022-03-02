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'Eskiden TUS'a girenler, şimdi Almanca kursuna gidiyor'
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, tıp fakültesi mezunlarının eskiden Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girerken şimdi çalışma şartlarından dolayı Almanya'da hekim olabilmek için Almanca kurslarına gittiklerini söyledi.
'Eskiden TUS'a girenler, şimdi Almanca kursuna gidiyor'
02 Mart 2022 16:10 - AA Aynur Ekiz
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Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, mevcut sistemdeki aksaklıklardan dolayı Türkiye'den ciddi bir hekim göçü başladığını belirterek, tıp fakültelerindeki asistan hekimlerin sorunlarını anlattı.

Asistan hekimlerin sosyal hayatlarının olmadığını, nöbetlerinin 32-36 saat arasında değiştiğini dile getiren Şahin, bazı servislerde ise bir hafta boyunca hastanede kalınan nöbetler olduğunu ifade etti.

Bu nöbetlerin asistan hekimlerin maaşlarına da yansımadığını, 9-10 bin lira arasında maaş aldıklarını kaydeden Şahin, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim araştırma hastanelerinde mevzuata göre 130 saatin üzerinde nöbet ücreti ödenmezken, asistan hekimlerin 336 saat nöbet tuttuklarını ileri sürdü.

Asistan hekimlerin bu şartları gördüğü için eskiden TUS'a girerken şimdi Goethe Enstitüsünün Almanca kurslarına gittiğine dikkati çeken Şahin, "Almanya koşulsuz olarak tıp fakültesi mezunuysanız hemen hemen alıyor. Sadece B1 dil seviyesi istiyor." diye konuştu.

Bu "kölelik sistemine" son verilmesi gerektiğini savunan Şahin, "Bu ülkede kalmayı çok istiyorlar ama çalışma, eğitim şartları ve eğitim sonrası meslek hayatındaki sıkıntılardan dolayı maalesef yüzde 90'ının gözü dışarıda." dedi.

Anahtar Kelimeler:

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