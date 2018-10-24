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Eskişehir Devlet Hastanesi taşınıyor...Tarih belli oldu
Eskişehir Devlet Hastanesinin 27 Ekim sabahı başlayıp 28 Ekim akşamına kadar yapımı tamamlanan Şehir Hastanesine taşınma işleminin yapılacağı bildirildi.
Eskişehir Devlet Hastanesi taşınıyor...Tarih belli oldu
24 Ekim 2018 - AA
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Devlet Hastanesinin mevcut yerinden hastaların Şehir Hastanesine taşınması süresince 27-28 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Bulvarı, Alpu Kavşağı ve Çevreyolu'nda alınacak ilave trafik tedbirlerine rağmen, yaşanması muhtemel trafik yoğunluğun önlenmesi, güzergah üzerinde hasta nakli yapan ambulans geçişlerinin aksaklık yaşanmadan sağlanması amacıyla bir dizi tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Belirtilen güzergahı kullanan araç sürücülerinin hasta nakil ambulanslarına yol vermesi, güzergah üzerinde trafik akışını yavaşlatacak, ya da engelleyecek davranışlarda bulunulmaması, alınan trafik tedbirleri doğrultusunda yetkililerin uyarılarına riayet edilmesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:

eskisehir hastanesi sehir hastanesi

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