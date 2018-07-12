Eskişehir 'Hippoterapi merkezi' sağlık çalışanlarına sertifikalarını verdi

ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nun Uygulamalı Eğitim ve Atlı Terapi Merkezi'nde, doktor ve psikologların da bulunduğu 17 sağlık personeli, mayıs ayında başlayan 43 saat at bakımı ve binicilik, 42 saat de atlı terapi temel eğitimi bilgileriyle donatıldı.

Söz konusu 17 sağlık personeli için ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen sertifika törenine, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, yüksekokul müdürü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Çalışkan ile diğer ilgililer katıldı.

Avcı, burada yaptığı konuşmada, severek ve gönül vererek başlattıkları projenin, güzel bir aşamaya ulaştığını kaydetti.

2. Mahmut'un Osmanlı ordusuna at yetiştirmek için Mahmudiye'deki atçılığın temellerini attığını ifade eden Avcı, "Mahmudiye, Osmanlı ordusu için yararlı hizmetler veren bir merkez oldu. Cumhuriyet'te de buradaki atçılık kültürü devam etti. ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Eğitim ve Atlı Terapi Merkezi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Ankara'da başlattığı atlı tedavi sürecine ilişkin farkındalığın en somut ifadelerinden birisi oldu." dedi.

Rahmetli Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, burayı tekrar Türkiye'de atçılığın merkezi haline getirmek için gayret gösterdiğini dile getiren Avcı, "ESOGÜ, atçılık ile atlı terapi teknolojileri ve kültürünün yerleşmesi için burada meslek yüksekokulu kurdu. Dönemin rektörü Hasan Gönen'e teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanı iken 2013 yılında, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e bir ziyaretinde, buranın özelliklerinden bahsedince terör gazileri için Gülhane'de başlatmayı düşündükleri bir terapi programı olduğunu, Mahmudiye'nin de bu iş için uygun olabileceğini söyledi." diye konuştu.

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği sırasında, burada bir atlı terapi merkezi kurulmasını gündeme aldıklarını ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"Sayın Necdet Özel'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı, burada atlı terapi projesini kalıcı eserler kapsamında destekledi ve pek çok kurumun destekleriyle burada çok güzel bir maya oluştu. Bu mayalanmadan bereketli sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu merkez çok önemli. İyi ki böyle bir yer var."



Günay: "Eskişehir'e yakışır bir örnek"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise yenilikçi bakış açısıyla oluşturulmuş merkezin, Eskişehir için çok değerli olduğunu belirterek, Türkiye'de ikinci olan bu tesisin, yine Eskişehir'e yakışır bir örnek oluşturduğunu vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge de 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip hippoterapiyi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlayan bir sürecin ardından, milletvekili Nabi Avcı'nın katkılarıyla Eskişehir'de başlattıklarını dile getirdi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise BEBKA Teknik Destek Programı kapsamında, ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Sağlık Personeline Hippoterapi Temel Eğitimi Sertifika Töreni'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



"Başarılı olan 17 sağlık personeli sertifika almaya hak kazandı"

ESOGÜ Atlı Terapi Merkezi'nin, Türkiye'de faaliyete geçen ilk merkezlerden biri olduğunun altını çizen Şenocak, şöyle devam etti:

"2017 yılında, atlı terapi antrenörü yetiştirilmesi amacıyla ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ve ESOGÜ Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkiye Binicilik Federasyonu arasında ortak işbirliği protokolü yürürlüğe girdi. Uzman sağlık personeli ihtiyacının karşılanması için de İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde BEBKA Teknik Destek Programı kapsamında, sağlık personeline atlı terapi temel eğitimi, mayıs ayında gerçekleştirildi. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. Başarılı olan 17 sağlık personeli sertifika almaya hak kazandı. Böylece atlı terapi hizmetlerinin, eğitimli, becerileri belgelendirilmiş uzmanlarca yapılması sağlanacak."

Yüksekokul müdürü Doktor Öğretim Görevlisi Hakan Çalışkan da böyle bir sertifika programının parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından eğitime katılanlar sertifikalarını aldı. Kısa bir eğitim gösteriminin ardından protokol üyeleri atlara binerek tur attı.

