Eskişehir Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı istifa etti

Eskişehir'de saha önce İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten son olarak da Eskişehir Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevine getirilen Dr. Ali Mumcu, görevinden istifa etti.

Mumcu istifasının ardından AK Parti Eskişehir milletvekili aday adayı oldu.

ALİ MUMCU KİMDİR?

1971 yılında Balıkesir'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Balıkesir'de tamamladı. 1997 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997-2005 yılları arasında Bozüyük SSK Hastanesinde, 2005-2010 yılları arasında SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ve SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde, 2010-2011 yıllarında SGK Eskişehir Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğünde, 2011-2013 yılları arasında Balıkesir İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezinde Başhekim olarak görev yaptı. 2013 yılı Ağustos ayından itibaren Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yaparken, Eskişehir İl Sağlık Müdürü olarak atandı. 10 Aralık 2013 tarihinden 13 Kasım 2017 tarihine kadar Eskişehir Sağlık Müdürlüğü görevini yürüttü. 2008-2009 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaptı. Görev süresi boyunca acil hekimliği, poliklinik hekimliği, hemodiyaliz sorumlu hekimliği yanında fatura inceleme, denetleme ve satın alma komisyonlarında, proje ve toplam kalite yönetimi çalışmalarında, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün yapılanması, Genel Sağlık Sigortası mevzuatı ve SUT çalışmalarında, SGK Sağlık Geri Ödeme Sistemi (MEDULA) projesi, e-reçete ve SGK-İlaç Takip Sistemi koordinasyon çalışmalarında görev aldı. Dr. Ali Mumcu, evli ve iki çocuk babası.