Eskişehir Osmangazi'de birinci sınıf 'doktorlar' beyaz önlük giydi

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Rektörü Şenocak ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arslantaş birer konuşma yaptı.
Yapılan konuşmaların ardından, tıp fakültesini yeni kazanan hekim adaylarına, Çakacak, Karacan, Şenocak ve diğer protokol üyeleri tarafından beyaz önlük giydirildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|13/09-16/09
|2.Türkiye İnme Akademisi
|NÖROLOJİ
|İSTA
|15/09-16/09
|5. Sivas Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
|SİVA
|21/09-21/09
|6. Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde Düşme ve Ortostatik Hipotansiyon”
|GERİATRİ
|İZMİ
|16/09-22/09
|2. Medikal Akademi Güz Okulu
|DİĞER
|MUĞL
|19/09-22/09
|İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi
|KULAK-BUR...
|SAKA
|22/09-22/09
|Kanıta Dayalı Tıp Bazında Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA
|22/09-22/09
|Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
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