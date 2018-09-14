Eskişehir Osmangazi'de birinci sınıf 'doktorlar' beyaz önlük giydi



ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Rektörü Şenocak ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arslantaş birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından, tıp fakültesini yeni kazanan hekim adaylarına, Çakacak, Karacan, Şenocak ve diğer protokol üyeleri tarafından beyaz önlük giydirildi.