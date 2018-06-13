Eskişehir Sağlık Müdürü 'evde sağlık hizmetleri' ile ilgili halkın nabzını ölçtü

Müdür Bilge ekibiyle ziyarette bulunduğu engelli çocuğu olan ailelerin yaşam öykülerini dinleyerek onların sağlık sorunları ile gelecekteki yaşam şartlarını iyileştirici projelerle destekleneceğini, kurumlar arası iletişimlerle bu sorunların giderileceğine değindi. Müdür Bilge Evde Sağlık Hizmetleri ekibiyle birlikte hastaların evlerine de ziyarette bulunarak yapılan çalışmaları yerinde gördü. Hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen müdür Bilge, verilen sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorarak istek ve önerilerini de dinledi. Sağlık kuruluşlarından almış oldukları sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorarak geçmiş olsun dileklerini iletip şifa dileyerek yaklaşan Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan hasta ve hasta yakınları ise; bu tür ziyaretlerle kendilerini mutlu ettiğini, moral bulduklarını, verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirerek İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’ye teşekkür ettiler.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; "Sağlık kuruluşlarımızdan ve evde sağlık hizmetlerinden faydalanan tüm vatandaşlarımızı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletmeye çalışıyoruz. Verilen Sağlık hizmetleri ile ilgili yaşadıkları problemler var ise not alıyoruz. Sağlık hizmetlerinin daha iyi noktalara getirilmesi amacıyla saha çalışması yapıyoruz. Memnuniyetten ziyade yaşanan aksaklık ve eksiklerin tespitini yaparak giderilmesi için gayret sarf ediyoruz, bu ziyaretlerimizi daha da geliştirerek hizmet kalitemizi yükseltmek adına devam ettireceğiz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’nin evde sağlık hizmeti alan hastalarla, dezavantajlı hayat öykülerine sahip çocukların evlerine yaptığı ziyarette Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü ile Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin eşlik etti.