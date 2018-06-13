SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir Sağlık Müdürü 'evde sağlık hizmetleri' ile ilgili halkın nabzını ölçtü
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dezavantajlı hayat öykülerine sahip çocuklar, gençler ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek çocukların sağlık durumları hakkında ailelerden bilgiler aldı, proje doğrultusunda çocuklara bisiklet hediye etti
Eskişehir Sağlık Müdürü 'evde sağlık hizmetleri' ile ilgili halkın nabzını ölçtü
13 Haziran 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Müdür Bilge ekibiyle ziyarette bulunduğu engelli çocuğu olan ailelerin yaşam öykülerini dinleyerek onların sağlık sorunları ile gelecekteki yaşam şartlarını iyileştirici projelerle destekleneceğini, kurumlar arası iletişimlerle bu sorunların giderileceğine değindi. Müdür Bilge Evde Sağlık Hizmetleri ekibiyle birlikte hastaların evlerine de ziyarette bulunarak yapılan çalışmaları yerinde gördü. Hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen müdür Bilge, verilen sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorarak istek ve önerilerini de dinledi. Sağlık kuruluşlarından almış oldukları sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorarak geçmiş olsun dileklerini iletip şifa dileyerek yaklaşan Ramazan Bayramlarını tebrik etti. 
Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan hasta ve hasta yakınları ise; bu tür ziyaretlerle kendilerini mutlu ettiğini, moral bulduklarını, verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirerek İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’ye teşekkür ettiler. 
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; "Sağlık kuruluşlarımızdan ve evde sağlık hizmetlerinden faydalanan tüm vatandaşlarımızı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletmeye çalışıyoruz. Verilen Sağlık hizmetleri ile ilgili yaşadıkları problemler var ise not alıyoruz. Sağlık hizmetlerinin daha iyi noktalara getirilmesi amacıyla saha çalışması yapıyoruz. Memnuniyetten ziyade yaşanan aksaklık ve eksiklerin tespitini yaparak giderilmesi için gayret sarf ediyoruz, bu ziyaretlerimizi daha da geliştirerek hizmet kalitemizi yükseltmek adına devam ettireceğiz" dedi. 
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’nin evde sağlık hizmeti alan hastalarla, dezavantajlı hayat öykülerine sahip çocukların evlerine yaptığı ziyarette Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü ile Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin eşlik etti. 

Anahtar Kelimeler:

eskisehir il saglik evde saglik hizmetleri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlıkta şiddet hapis cezası adana dis hekimligi fakultesi sinan ates tkdktrafik kazası manisa dr. guldane kacarharran universitesi ortopedi ve travmatoloji ana bilim dali doc. dr. mehmet akif altayEskişehir il sağlık evde saglik hizmetleriDang humması Dang virüsü Leyla Bilginelmineral vitamin prof. dr. aziz eksiramazan ayi dyt. nur tatlioglu sağlıklı beslenmeramazan ayi bayram bayram ikramlariphilips turkiye sehir hastaneleri haluk karabataksaglikli sperm op. dr. betul gorgenkarpuz likopen c vitaminiÜNİVERSİTELER urap hacettepe universitesi istanbul universitesiorgan nakli akdeniz universitesi hastanesi bulent aydinli prof. dr. omer ozkansaglik bakani 2023 hedefikalp yetmezligi ellen roche william whytekanser tedavisi prof. dr. hale basak caglar anadolu saglik merkezi prof. dr. serdar turhal
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
23.05-22.06GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
23.05-22.06GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
22.05-21.06Ortopedi UzmanıPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.