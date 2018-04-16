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Eskişehir Şehir Hastanesinde sona yaklaşıldı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Sağlık Bakanlığı'nın kamuözel işbirliği kapsamında yaptırdığı ve sona yaklaşılan Eskişehir Şehir Hastanesi'nde inşaatında incelemelerde bulundu.
Eskişehir Şehir Hastanesinde sona yaklaşıldı
16 Nisan 2018 -
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Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, kamuözel işbirliğinde 2018 yılı yatırım programı kapsamında Ankara, Manisa, Kayseri, Eskişehir ve Elazığ’da 7 bin 988 yatak kapasiteli 5 modern şehir hastanesini daha tamamlamayı hedefliyor.

İnşaatı devam eden Eskişehir Şehir Hastanesi, bölgede hızla yükselmeye devam ediyor. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Mumcu, Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ile birlikte hastanede incelemelerde bulundu. İnceöz ile beraberindeki heyet, hastanedeki tüm odaları, ameliyathaneleri, poliklinikleri tek tek inceleyerek değerlendirmede bulundu. Heyet, yetkili inşaat firma temsilcilerinden hastane inşaatında gelinen son durumla ilgili bilgi aldı.
Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, şehir hastanesi inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. İnceöz, şehir hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte bölgede önemli sağlık merkezi olacağını ifade etti.
Şehir Hastanesi'nin 2018 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Toplam bin 81 yatak kapasiteli hastanede yatak sayılarının branşlara göre farklı dağılım gösterecek.

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