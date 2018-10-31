SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir Şehir Hastanesine ilk gününde 5 bin başvuru
Eskişehir Şehir Hastanesi, tüm poliklinikleriyle hasta kabulüne başladı.
Eskişehir Şehir Hastanesine ilk gününde 5 bin başvuru
31 Ekim 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Eskişehir'de 1971 yılında hizmet vermeye başlayan ve Millet Hastanesi olarak da bilinen Devlet Hastanesi kapandı. Hastanenin tüm birimleri tıbbi ve teknolojik imkânları üst seviyede olan Eskişehir Şehir Hastanesine taşındı. Eskişehir Şehir Hastanesinin hizmet vermeye başlamasıyla, Devlet Hastanesinde yatarak tedavilerine devam eden tüm hastalar 112 İl Ambulans Servisi Koordinasyonunda Eskişehir Şehir Hastanesi'ne taşındı.

"Toplamda 28 ambulans görev yaptı"
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, devlet hastanesinde yatarak tedavileri devam eden 42 yoğun bakım, 34 yeni doğan yoğun bakım ve 54 servis hastası olmak üzere toplamda 130 hastanın şehir hastanesine taşımasında 28 ambulansın görev yaptığını belirtti.

Bilge, "Sabah saatlerinde başlayan hasta nakillerimiz Eskişehir Devlet Hastanesi'nden 3 ayrı noktadan çıkış yapıp, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne de 3 ayrı girişten hastalar kabul edildi. Gün içerisinde tamamlanan taşınmada, 2 tane 4 yataklı, bir tane yoğun bakım, 6 tane kuvözlü ve 19 tane normal olmak üzere toplamda 28 ambulansın görev yaptı. Taşıma işlemi için Kütahya'dan 8, Afyonkarahisar'dan 6, Bilecik'ten 3, Bursa'dan 2, Ankara'dan 1 ambulans desteği aldık. Ayrıca taşınma esnasında herhangi bir aksaklık yaşanmadık" ifadelerini kullandı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesinin 30 Ekim Salı günü tüm poliklinikleriyle hizmet vermeye başladığını, gün içerisinde yaklaşık 5 bin başvurunun olduğundan bahsetti. Bilge, "Tüm poliklinikler, Radyasyon Onkoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Onkoloji, Kalp Damar Cerrahi, Cerrahi Onkoloji, Gastroenterolojik Cerrahi, Perinatoloji gibi özellikli birimleriyle eğitim ve araştırma hastanesi olarak Eskişehir halkımıza hizmet vermeye başladı. Eskişehir Şehir Hastanesinin sadece ilimize değil bölge halkına da hizmet sunacak" şeklinde konuştu.
Öte yandan hastaneye gelen ilk hastaları karanfille karşılayan Bilge, servislerdeki görevli sağlık personellerini de unutmayıp teşekkür ederek karanfil takdiminde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

eskisehir sehir hastanesi doc dr ugur bilge eskisehir il saglik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
9
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
31.10.2018 17:43:47
Bir günde 5 bin başvuru.
Ayda ortalama 130 bin başvuru tahminen (25 işgünü, 6 haftasonu farzedilerek)
Eskişehir nüfusu 750 bin. 1 tıp fakültesi, 4 özel hastane, 1 devlet hastanesi, 1 şehir hastanesi, 1 devralınmış askeri hastane var.
Sosyolog arkadaşlara bir önerim-ricam var ; bu milleti bu kadar hastanelere yığan sebepleri bilimsel olarak dökümante edebilir misiniz. Bizim, İngiliz, Amerikan, Rus halkından ne farkımız var da sürekli hastanelerdeyiz ?

People
3
2) Şehirde Bir (Hastane)
31.10.2018 15:12:30
Bilgiler hep konfor 5* yıldız hastalar üzerine.Peki bu hastanelerde çalışan personelin çalışma koşulları gelirleri hakkında bilgi veren yok.

İşin ilginci daha önce açılan şehir hastanelerinde çalışan hekim arkadaşlardan da ses yok.Örneğin çalışma koşulları nedir önceki çalıştıkları devlet hastanesi ile karşılaştırmalı gelir durumu? Ya işler tıkırında ya da?
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
dermatolojiAnayasa Mahkemesi Diş hekimi fethiye agiz ve dis sagligi merkezilösemi prof. dr. atilla tanyeli onkoloji pediatrivaris bacak endovenoz laserd vitaminihimss 6 celikhan devlet hastanesi besni devlet hastanesi golbasi devlet hastanesi dijital hastanenazar nur kaya demet akalın eskişehir şehir hastanesi doc. dr. ugur bilge eskisehir il saglikGETAT sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları tuz kullanımı Prof. Dr. Osman Erk mikroplastik viyana tip universitesi avusturya cevre dairesivucut kitle endeksi kanser kardiyovaskulertrans yağ kolesterol trigliserid felç kök hücre nakli inönü üniversitesi prof. dr. mehmet ali erkurtdogmak en temel hak yeryuzu doktorlari yahyahan guneyortodonti dis hekimi goker taskinsuFETÖ başhekimsaglik bakanligi halk sagligi genel mudurlugu turkiye gida dernekleri federasyonuo ses cocuklar hazal nur kaya Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-04/112.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji KongresiİMMÜNOLOJİANTA
30/10-04/1128.Ulusal Türk Ortepedi ve Travmatoloji KongresiORTOPEDİ...ANTA
31/10-04/114. Ulusal Ürolojik Cerrahi KongresiÜROLOJİANTA
31/10-04/1144. Ulusal Hematoloji KongresiHEMATOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.