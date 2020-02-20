Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

ESKİŞEHİR - 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ankesörlü aramalarla örgüt içinde görev aldığı belirtilen emekli astsubay A.Ö ile avukatı katıldı.
İddiaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Duruşmada dinlenilen tanık M.A. ise sanığı tanıdığını belirterek, "Askeriyeden arkadaşımdır. Birlikte örgütün sohbetlerine giderdik." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Diğer davalarda, terör örgütünün sözde askeri yapılanmasında yer almaktan yargılanan Aykut Aygün ile meslekten ihraç edilen Sağlık Bakanlığı eski personeli M.U'nun da aynı sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
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