Eskişehir'de ambulans devrildi: 3 sağlık çalışanı yaralı

Alınan bilgiye göre, Cemali Sağlam idaresindeki 03 VS 112 plakalı Afyonkarahisar 112 Acil Servis ambulansı, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Sağlam ile sağlık görevlileri Naim Erdoğan ve Ayşegül Bulut, meslektaşlarınca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/12-04/12
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
|KADIN...
|İSTA
|07/12-09/12
|2. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|06/12-09/12
|8.Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA
|06/12-09/12
|İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA
|14/12-15/12
|8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|14/12-16/12
|8. Ulusal Sitopatoloji Kongresi
|TIBBİ...
|İZMİ