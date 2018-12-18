SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de disleksi zirvesi: Uluslararası katılımcılarla bilgi paylaşımı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Türkiye Disleksi Vakfı işbirliğiyle "Bizi Fark Et Fark Ettir" konulu 4. Uluslararası Disleksi Kongresi düzenlendi.
Eskişehir'de disleksi zirvesi: Uluslararası katılımcılarla bilgi paylaşımı
18 Aralık 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Türkiye ve yurt dışındaki 10 üniversiteden gelen öğretim üyelerinin katılımları ile düzenlenen kongrede özgül öğrenme bozukluğu tüm yönleriyle ele alındı. Açılışta konuşan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Saniye Tülin Fidan, özgül öğrenme bozukluğunun bireysel olarak ölçülen standart testlerde bireyin yaşı, zeka düzeyi ve yaşına uygun eğitim aldığı göz önünde bulundurulduğunda öğrenme başarısının düşüklüğü olduğunu söyledi.

Özgül öğrenme bozukluğu tanısı alan çocukların tanı sonrası kaliteli bir destek eğitimi almasının en büyük gereksinim olduğunu belirten Doç. Dr. Fidan, kendilerinin de kongrede 4 farklı atölye çalışması ile eğitim uygulamalarına destek vermeyi amaçladıklarını kaydetti. Ayrıca multidisipliner çalışmanın zor ve zahmetli olsa da özgül öğrenme bozukluğu ile mücadele eden çocukların gereksinimlerinin doğru belirlenmesi için zorunlu olduğunu dile getiren Doç. Dr. Fidan, multidisipliner bilimsel bakış açısı ve uluslararası katılımla şekillendirdikleri 4. Uluslararası Disleksi Kongresi’ne katkı sunan konuşmacı, katılımcı ve destekçilere kongre düzenleme kurulu adına teşekkür ederken, artık geleneksel hale gelen kongreye ilgi ve katılımın önümüzdeki yıllarda daha da artmasını diledi. 


ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ise yaptığı konuşmada, ESOGÜ olarak böyle bir kongreye ev sahipliği yapmaktan, yurt içi ve yurt dışından konukları Eskişehir’de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Özgül öğrenme bozukluğunun önemli bir sağlık sorunu olmasının yanında disiplinlerarası bir yaklaşımı gerektirdiğini vurgulayan Arslantaş, bu bakımdan sadece tıbbi değil aynı zamanda eğitimsel ve teknolojik bakış açılarıyla bu bozukluğa müdahale edilmesi gerektiğini kaydetti. 
Açılışın ardından Özgül Öğrenme Bozukluğu’nda Okuma Güçlükleri, Ruhsal Hastalıkların Öğrenme Üzerine Olumsuz Etkisi konulu paneller ve konuşmacıların sunumları ile ilk gün tamamlandı. Kongre ikinci gün gerçekleşen panel, çalıştay, atölye çalışmaları ve konuşmacıların sunumları ile sona erdi. 

Anahtar Kelimeler:

osmangazi universitesi doc dr saniye tulin fidan tip fakultesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
18.12.2018 16:18:59
Böyle güzel çalışmaları Eskişehir'de düzenleyebilmeleri takdire değer. Bir de havaalanı efektif çalışıp her yerden insanlar kolayca uçakla gelebilse muhteşem olacak.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Türk Kızılayı Kerem KınıkOptimed Hastanesi Dr. Göksel Açar Dr. Ekrem Pınarİngiltere Liverpool John Moores Oxford Rebeccah Slater Bodrum Devlet Hastanesi diş fırçası MuğlaIspartaböbrek Hasan DemirKırşehir Ahi Evran Üniversitesi Dr. Ayça Ünveren Suat Türkoğlu Osmangazi Üniversitesi Doç. Dr. Saniye Tülin Fidan Tıp FakültesiCelal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Yorgancıoğlu KOAH Türk Toraks Derneği Yabani Hayvan Hastalıkları Prof. Dr. Serhat ÖzsoyTıbbi Laboratuvar Sağlık BakanlığıTOBB Prof. Dr. Tayfun Aybek Medikal    Wellness    DerneğiAile Sağlığı Merkezleri Kronik Hastalıklarİstanbul Kent Üniversitesi Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak Perinatoloji Aydın Fevzi YavuzyılmazProf. Dr. Ali Rıza KuralKüçükçekmece Halkalı hastane Acil Servis Hizmetleri sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı Ağrı Devlet Hastanesi Minik Kalpler ProjesiSakarya Ağır Ceza MahkemesiSağlık Çalışanları Sendikası Özgür Yıldırım SUTİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakli ahmet er İlknur Kocadağsağlık hizmeti MedipolAdana Doğum Hastanesi çocuk gelin istismarTayfun Hancılar barış manço başhekim BURSA Dr. Osman Onay hekim Sağlık Bakanlığı prim ödemesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.