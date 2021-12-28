Eskişehir'de kadın girişimci geliştirdiği 'medikal kolajen' ile yurt dışına açılacak

Eskişehir'de 2017 yılında 40 metrekare alanda kurduğu biyoteknoloji firmasını 500 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisine dönüştüren kadın girişimci Gamze Kara Mağden, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında imal ettiği yerli medikal kolajeni yurt dışı pazarına sunmak için girişimlerini sürdürüyor.

Mağden, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ve KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile kurduğu firmasıyla, Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan kolajeni sığır tendonlarından üretmesinin ardından projesini geliştirdi.

Eskişehir Toptancılar İş Merkezinde (ESTİM) 6 kişilik ekibiyle çalışan Mağden, 2019'da başladığı medikal kalitede yerli kolajen üretme projesini bu yıl tamamladı. Biyoteknoloji sektörünün Türkiye'de sürdürülebilir ve etkili bir yapıya kavuşması için gerekli yerli ham madde tedarikini sağlamayı amaçlayan Mağden, iç piyasadaki ihtiyacı karşılamak için seri üretime devam ediyor.

BUGAMED Biyoteknoloji firmasının kurucusu Gamze Kara Mağden, AA muhabirine, sürdürebilirlik ve atık geri dönüşümünü baz alıp katma değerli ürünler ortaya çıkarma hedefiyle 2017 yılından bu yana medikal, ilaç ve kozmetik sektörlerine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Teknoparkta 40 metrekarelik işletmede başladıkları yolculuğu ESTİM'de 500 metrekarelik üretim tesisinde sürdürdüklerini belirten Mağden, şöyle konuştu:

"TRAngels Melek Yatırım Ağı ve Alesta AŞ'den 2020 yılında 1 milyon lira yatırım alarak pilot ölçekli tesisimizi kurduk ve gerekli akreditasyonları tamamladık. Geldiğimiz noktada sadece Ar-Ge pazarına hizmet vermiyoruz. İyi Üretim Uygulamaları (GMP) koşullarında seri üretimine geçirmiş olduğumuz medikal kalite kolajeni üretip ilaç, tıbbı cihaz ve kozmetik sektörünün kullanımına da sunmaktayız. Piyasada sıklıkla bahsi geçen kolajenin aksine medikal kalite kolajende bağ yapısına zarar vermeden tamamen insan vücudunda bulunan yapısına uygun bir şekilde sektörün değerlendiremediği ham maddelerden işliyoruz. Böylelikle sağlık sektörüne adapte edilebilir, kaliteli ve saflık anlamında farkı olan bir ürün üretiyoruz. Tıbbi cihaz sektörünün kritik ham maddesi konumunda olan ürünümüz örneğin cerrahi bir operasyon sonrası hasar gören bir dokunun tedavisinde veya diş sektöründe geliştirilen membranların ana ham maddesi olarak kullanılırken, ilaç sektöründe biyoteknolojik ilaç geliştirme süreçlerinde tercih edilmektedir. Kozmetik sektöründe ise dermokozmetik olarak tanımladığımız ürün gruplarında kullanılmaktadır."

"Hedefimiz ihracat pastasından pay almak"

Gamze Kara Mağden, yerli medikal kolajenle öncelikle yurt içindeki firmaların ihtiyaçları karşıladıklarını aktardı.

İthalatla karşılanan medikal kolajenle ilgili hedeflerine değinen Mağden, "Hedefimiz ihracat pastasından pay almak. Avrupa ve ABD'de farklı firmalarla ürün geliştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda ihracat odaklı büyüme planlarımızı hayata geçireceğiz." dedi.

Mağden, yurt dışında sağlık ve medikal sektöründe "medikal kalite kolajen" kullanıldığını belirtti.

Bu ürünün, kendi tesisindeki imalatıyla ilgili bilgi veren Mağden, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalarla söz konusu kolajende yüzde 40'lara varan maliyet düşüşü gerçekleştirerek yurt içindeki firmalarımızın yerli kolajenden faydalanmasını sağlıyoruz. Ar-Ge amaçlı çalışmalarda kullanılan ürünleri sağlarken bir yandan da ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik üretim yapıyoruz. Ar-Ge amaçlı üretilen kolajende yurt içi ve yurt dışı satışları yapıyoruz. Medikal kolajen üretimde ise yurt içi pazarda adımızı duyurduk ancak ihracatta da girişimlerimiz var. Atık geri dönüşümü ve sürdürülebilirlik bizim ana hedeflerimizden biri. Ürünlerimizi ortaya çıkartırken sıfır atık prensibini benimsiyoruz. Çevreye zarar vermeden mevcut kaynaklarımızı sürdürülebilir olarak kullanıp bunları katma değerli sektörlere kazandırmak için çalışıyoruz. Ülkemizde uygulanan yerli ve milli üretim stratejisine uygun olarak katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri yerli imkanlarla geliştirerek hem ithalatın önüne geçmeyi hem de ihracat yaparak elde edilecek faydayı maksimize etmeyi hedefleyen hatta bu hedefini gerçekleştiren bir işletme olarak yolumuza devam ediyoruz."

Mağden, iş birliği yaptığı akademisyenlerden oluşan Bilimsel Danışma Kurulu ile ürün çeşitliliklerini artırdıklarını ve yeni üretim teknolojilerini araştırarak hem yeni sektörlere ürünler geliştirdiklerini hem de mevcut faaliyet gösterilen sektörlerin farklı ihtiyaçlarını giderdikleri sözlerine ekledi.