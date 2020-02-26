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Eskişehir'de koronavirüs şüphesi, Sağlık-Sen şubesinden açıklama geldi
Eskişehir'de koronavirüsüden şüphelenilen İran uyruklu şahısta virüse rastlanmaması rahat bir nefes aldırdı
Eskişehir'de koronavirüs şüphesi, Sağlık-Sen şubesinden açıklama geldi
26 Şubat 2020 - İHA
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ESKİŞEHİR -Eskişehir'in Şarhöyük Mahallesinde bulunan 4. Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelerek doktora başvurdu.

Koronavirüsünden şüphelenilen hastaya gerekli tahliller ve testler yapıldı. Sonucun temiz çıkması rahat bir nefes aldırırken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin, bilgi kirliliği yaşanmaması için gün içinde konuyla ilgili açıklama yapılacağı ifade edildi.

Sağlık-Sen yalanladı

Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Köksal "Koronavirüsü sebebi ile Şarhöyük Aile Sağlığı Merkezinin kapatıldığı yönünde basında yer alan haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Şube Başkanı Hüseyin Köksal, “Şarhöyük ASM’de aile hekimine kayıtlı İranlı bir aileye geçen hafta İran'dan bir ziyaretçe gelmiş. Bu durumu öğrenen aile hekimi kişiyi kontrol için ASM'ye davet etmiştir. Kişi ASM'ye gelmeyince halk sağlığı ekipleri kişiyi evinde ziyaret etmiştir. ASM kapatıldı söylemi gerçeği yansıtmamaktadır. Fedakâr sağlık çalışanları görevlerinin başındadır. Koronavirüs hakkında ilimizde İl Sağlık Müdürlüğümüz tüm önlemleri almış bulunmaktadır. İlimizde bugüne kadar koronavirüsü görülmemiştir. Bu haberler bazı gruplarca kasıtlı çıkarılmaktadır. Başta çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığın için çalışıyoruz. Herkesi sağduyuya davet ediyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:

doktor koronavirus

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0
1) Saglik (Doktor)
26.02.2020 17:02:25
Hayırdır sağlık müdürü öldü mü ki sendika açıklama yapıyor memlekette herkes kendini yetkili sanıyor
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