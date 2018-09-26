'Esnek çalışma saatli' model geliyor... Memurlar kendi çalışma saatlerini belirleyecek

İşin en yoğun olduğu 10.00-12.00 ile 13.00-15.00 saatleri arasında tüm memurlar mesaide olurken geri kalan saatleri ise belirleyebilecekler. Kamu çalışanları isterse bir günlerini boşaltabilecek.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, OECD ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma modeli Türkiye'de de uygulanacak. Yaklaşık 2.5 milyon memuru ilgilendiren, hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri geliştirilecek.

40 SAATLİK MESAİ SÜRESİ

Üzerinde çalışılan modele göre memurlar haftalık doldurmak zorunda olduğu 40 saatlik mesaide başlama ve bitirme süresini işin özelliğine göre belirleyebilecek. İşlerin en yoğun olduğu saatlerde bütün memurlar işinin başında olacak. Kamuda bu saatler özellikle 10.00-12.00 ve 13.00-15.00 olarak ifade ediliyor. Bu saatler dışında çalışma saatlerini belirleme hakları olacak.

4 GÜN ÇALIŞIP BİR GÜNÜ DE BOŞ BIRAKABİLECEK

İsteyen sabah 08.00'de işe gelip 21.00'de işten çıkabilecek. Bu saatler arasında toplam 12 saat çalışmış olacak. Doldurması gereken 40 saatin 28 saatini diğer günler doldurabilecek. Memurlar isterse bir gününü de boşaltabilecek. Günlük 10'ar saatlik mesailerle 4 gün çalışıp bir günü de boş bırakabilecek.

EVDE ÇALIŞMA İZNİ

Mesaisine her an ihtiyaç duyulmayan memurlara da evde çalışma izni verilebilecek. Belirlenen hizmet grupları mesailerini işlerini aksatmamak, zamanında tamamlamak kaydı ile evinde tamamlayabilecek.