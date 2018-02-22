Esneme migren ataklarının habercisi olabilir

Auralı migrende; baş ağrısı, uykusuzluk, anksiyete, mide bulantısı, kusma, koku korkusu ve ciltte duyarlılık sık bilinen belirtiler arasında yer alır. Yeni yapılan bir çalışmada ise, ilginç bir belirti daha tanımlandı: Esnemek.

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Bülent Güven ve meslektaşları, migreni olan hastalarda sürekli devam eden esnemenin, bir migren atağının habercisi olabileceğini söyledi.

Headache dergisinin Şubat sayısında yayımlanan çalışmaya, uzun süreli migreni olan 339 hasta dahil edildi. Ortalama 35 yaşında olan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu hastaların 154’ü, migren ataklarının olduğu dönemlerde sürekli esnemelerinin olduğunu bildirdi. Çalışmada esnemelerin yüzde 11’inin bir migren atağı öncesi uyarıcı nitelikte olduğu, yüzde 24’ünün başağrılarıyla birlikte geldiği ve yüzde 10’unun da her iki dönemde de görüldüğü aktarıldı.

Uzm. Dr. Bülent Güven, Medimagazin’e yaptığı açıklamada, migrende esneme belirtisini kanıtlamada oldukça zorlandıklarını; çünkü esnemenin en ilkel canlılarda bile görülebilen bir eylem olduğunu ifade etti. Güven şöyle devam ettti:

“Aslında, bu araştırmaya kendimizden yola çıkarak başladık. Baş ağrısı yaşadığım dönemlerde, sürekli devam eden esnemelerim oluyordu. Aynı durumun hastalarda da yaşanıp yaşanmadığını merak ettik ve çok yüksek bi oranda da öyle olduğunu da gördük.”

Hastaları bu belirtiler konusunda bilinçlendirdiklerini dile getiren Güven, ağrılar şiddetlendiğinde ilaç tedavisinin yeterli kalmadığını ama esnemenin migren atağını gelmeden önce tahmin ederek hastaları yoğun ağrıdan kurtaracağını kaydediyor. Güven ve meslektaşları, esnemenin moleküler ya da reseptörler düzeyinde migrene etkisi bulunamamış olsa da, migren patofizyolojisine farklı bir bakış açısı kattıklarını ve başka araştırmalara ışık yakmayı umut ettiklerini söylüyor.

Migrenin bu gözardı edilen sinyali pek çok hastaya erken sinyal olarak fayda sağlayabilir. Ya da esnemeyi yanlış yorumlayarak daha fazla uyumaya veya kafein almaya yönelebilen hastalara da farkındalık kazandırabilir.