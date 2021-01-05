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ESOGÜ hastanesi Eskişehir'de bir ilke daha ev sahipliği yaptı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Koroner Anjiyografi Ünitesi’nde yapılan hayat kurtarıcı tedavi ile sağlık alanında Eskişehir’de bir ilk daha gerçekleştirildi
ESOGÜ hastanesi Eskişehir'de bir ilke daha ev sahipliği yaptı
05 Ocak 2021 14:47 - İHA
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Kardiyoloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Taner Ulus, Doç. Dr. Muhammet Dural, Dr. Emre Şener ve Dr. Ezgi Çamlı ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalından Dr. öğr. üyesi Yeliz Kılıç’tan oluşan ekip tarafından; Dilate Kardiyomiyopati rahatsızlığı olan, Ventrikülerfibrilasyon nedeni ile şok tedavileri alan bir hastaya hem göbekten epikardiyal hem de endokardiyal yaklaşımla başarılı ablasyon (yakma) işlemi uygulanarak gerçekleştirilen tedavi sorunsuz olarak tamamlandı.

İşlemi gerçekleştiren ekip tarafından yapılan açıklamada bu tür hastalarda ölümcül olma potansiyeline sahip ritim bozukluklarının gelişebildiği, hastaların bu sebeple pil cihazları tarafından şok tedavileri aldığı, yapılan başarılı ablasyon sayesinde hem ölümcül ritim bozukluklarının hem de hastaların aldığı şokların önlendiği, hastaların yaşam kalitelerinin arttığı, hatta yaşam sürelerinin uzadığı vurgulandı.

Açıklamada ESOGÜ Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalının bölgede bu tür riskli ve hayat kurtarıcı tedavilerin yapılabildiği tek merkez konumunda olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

kardiyoloji prof dr taner ulus tedavi dilate kardiyomiyopati ventrikulerfibrilasyon ablasyon

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