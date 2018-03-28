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ESOGÜ'de Türkiye'nin ilk Epilepsi Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı ile ESOGÜ Sinirbilimleri Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği “Epilepsi Öğrenci Kongresi” ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
ESOGÜ'de Türkiye'nin ilk Epilepsi Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi
28 Mart 2018 -
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Nöroloji ABD Öğretim üyeleri Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç ve Dr. Öğr. Üyesi Demet İlhan Algın önderliğinde ve ESOGÜ Sinirbilimleri Kulübü Danışmanı Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan Esen'in desteğiyle gerçekleştirilen “Epilepsi Öğrenci Kongresi”, ESOGÜ Sinirbilimleri Kulüp Başkanı Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Yağmur Uluhan, Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş’ın açılış konuşmalarıyla başladı. 

Açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç, düzenlenen bu öğrenci kongresinin Türkiye’de bir ilk olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç, ancak bu gibi etkinliklerle epilepsi konusunda farkındalık oluşturabileceğini belirtti. 

ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, konuşmasında Epilepsi hastalığına ilişkin toplumsal farkındalığının öneminden bahsetti. Prof. Dr. Ali Arslantaş bu gibi etkinliklerde yer alarak anlamlı işlere imza atmanın öğrencilerin kişisel gelişimleri ve kariyerleri için taşıdığı öneme vurgu yaparak gençlere tavsiyelerde bulundu. 
Açılış konuşmalarının ardından ESOGÜ Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Demet İlhan Algın ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhan Esen'in katıldığı panel gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Demet İlhan Algın, "Epilepsi Farkındalığı ve Stigma" hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Her yüz kişide bir epilepsi hastalığı görüldüğünü belirten Dr. Öğr. üyesi Demet İlhan Algın, bu hastalıkla ilgili olarak toplumun genelinin bilinçlendirilmesi, eğitilmesi gerektiğini ifade etti. Toplumun ve bireyin epilepsi ile ilgili yaklaşımlarını gözlemleyip farkındalık oluşturmak için epilepsiyi ilk olarak eğitimcilere doğru bir şekilde anlatmak gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Ferhan Esen ise bilimin toplumla buluşması ve toplumun her kesimine ulaşmasına büyük önem verdiklerini belirtti. Aynı zamanda ESOGÜ Sinir Bilimleri Kulübü’nün danışman öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ferhan Esen, Sinir Bilimleri Kulübü'nün en önemli amaçlarından birinin öğrencileri bilimle tanıştırmak ve hayata hazırlamak olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ferhan Esen, "Bu kongrenin ilk Epilepsi Öğrenci Kongresi olması nedeniyle tarihi bir an yaşıyorsunuz. İlerleyen zamanlarda bu gibi etkinliklerin sadece Eskişehir’de değil tüm Türkiye’de gördüğümüzde asıl farkındalığı o zaman gerçekleştirmiş olacağız” dedi. 

Farklı oturumlarla iki gün boyunca devam eden kongreye 120’si ESOGÜ Tıp Fakültesi'nden olmak üzere 15 farklı tıp fakültesinden toplam 350 öğrenci katıldı. Epilepsinin farklı ve özel konularında uzmanlaşmış 26 konuk öğretim üyesi tarafınca anlatılıp tartışıldığı oturumlar öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Öğrencilerin epilepsiyle ilgili sunduğu bildirilerin değerlendirilmesi sonucu birincilik ödülünü kazanan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Rukiye Sarıyıldız'a, ödülünü ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş takdim etti. 

Anahtar Kelimeler:

epilepsi ogrenci kongresi esogu

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
28.03.2018 15:20:06
Sayın hocalarımız, bir de halkı bilgilendirme kampanyaları düzenleseler de, epilepsi olabilir dediğimizde her hasta yakını "idrar kaçırmıyor, yerde debelenmiyor, böyle epilepsi mi olur ?!! " diye tepemize çıkmasa.
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