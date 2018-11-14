SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Esrarlı ambulans ile ilgili İl Sağlıktan açıklama: 'Sağlık Bakanlığına ait değil'
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, hasta bıraktıktan sonra Suriye'den dönerken içerisinde 20 kilo esrar ele geçirilen ambulansın Sağlık Bakanlığı'na ait olmadığını belirtti ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Esrarlı ambulans ile ilgili İl Sağlıktan açıklama: 'Sağlık Bakanlığına ait değil'
14 Kasım 2018 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ambulansta esrar ele geçirilmesine ilişkin medyada haberler yer aldığı ve kamuoyunda yanlış algılar oluşma ihtimali bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Haberdeki söz konusu ambulansın Sağlık Bakanlığına ait olabileceği gibi yanlış algılara neden olabileceği düşünülmüştür. Bahsi geçen ambulans Gaziantep ilinde özel bir hastaneye ait olup, Sağlık Bakanlığı'na ait değildir. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, hassasiyetle takip edilmektedir."

Anahtar Kelimeler:

ambulans gaziantep il saglik mudurlugu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Nager Sendromu Özlem Kaymazsağlık bakanlığı personelAlabama Üniversitesi ikinci beyin bagirsak bakterilerisağlık bakanlığı yıllık bilanço yıllık bütçe fahrettin koca kronik hastalık Tedaviye Uyum AraştırmasıRadyasyon Onkolojisi Prof. Dr. Esra Kaytan SağlamGümüşhane Üniversitesi aikido hemofili Prof. Dr. Kaan Kavaklı Hemofili Federasyonuambulans Gaziantep İl Sağlık MüdürlüğüPatoloji günü Dr.Erdener Özer Patolojik MuayeneLilly İlaç cocuklarin gulusu icin kos Jose Daniel Lucashipertansiyon yüksek tansiyon prof. dr. bülent özinpankreas kanseri erken teşhis tedavi Ege Üniversitesi trakya üniversitesi sedat üstündağ türk böbrek vakfı timur erk şeker tüketimi sağlık bakanlığı Fahrettin koca diyabetSağlık yasa teklifi tbmmdiyabet temel yılmaz dünya diyabet günü Wish 2018diyabet Prof. Dr. Ergün SeyfeliSGK geri ödeme Zehra Zümrüt Selçuk anestezi teknisyeni Borçka Devlet Hastanesibütçe görüşmeleri sağlık bakanı fahrettin kocaSUT Fahrettin Koca Sağlık Bakanı şehir hastanesisağlıkta şiddet fahrettin koca sma
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.