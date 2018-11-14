Esrarlı ambulans ile ilgili İl Sağlıktan açıklama: 'Sağlık Bakanlığına ait değil'

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ambulansta esrar ele geçirilmesine ilişkin medyada haberler yer aldığı ve kamuoyunda yanlış algılar oluşma ihtimali bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:
"Haberdeki söz konusu ambulansın Sağlık Bakanlığına ait olabileceği gibi yanlış algılara neden olabileceği düşünülmüştür. Bahsi geçen ambulans Gaziantep ilinde özel bir hastaneye ait olup, Sağlık Bakanlığı'na ait değildir. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, hassasiyetle takip edilmektedir."
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/11-17/11
|7th IAU Annual Conference
|ÜROLOJİ
|İSTA
|15/11-18/11
|15. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|14/11-18/11
|62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|ANTA
|22/11-25/11
|9.Ulusal Obezite Kongresi
|BESLENME...
|ANKA
|21/11-25/11
|9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|22/11-25/11
|Uluslararası Katılımlı Kemik Dansitometri Kursu ve Osteoporoz Tedavisinde Güncellemeler Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|03/12-04/12
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
|KADIN...
|İSTA