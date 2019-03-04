Estetik ameliyat sonrası doktor ve hastaneye dava: 305 bin TL tazminat

Ameliyattan sonra boynunda kalıcı izler oluşan Funda G.’nin avukatı Sümeyye Tekin, İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne dilekçe vererek doktor F.S.T. ile ameliyatın gerçekleştiği özel hastaneye 5 bin TL’si maddi, 300 bin TL’si manevi olmak üzere 305 bin TL’lik tazminat davası açtı. Hürriyet'te yer alan Damla Güler'in haberine göre aradan geçen 6 aya rağmen Funda G.’nin ağrılarının dinmediğini ve yaralarının iyileşmediği belirtilen dava dilekçesinde ise şöyle denildi:

‘İKİNCİ AMELİYATI YAPTI’

“Doktor tarafından müvekkilin sigara kullanması ileri sürülerek estetik ameliyatın istenilen sonucu vermediği ifade edildi. Ancak boyun germe operasyonunun sonucu hekimi de memnun etmediğinden bu defa davalı doktor tarafından müvekkile ücret alınmaksızın durumu düzelten bir ameliyat yapılacağı ve iz kalmayacağı sözlü olarak belirtildi. Yapılan ikinci ameliyat sonrasında ise boyun altında 5-6 santim kesik oldu ve torba büzülerek dikiş atıldı. Müvekkil muayene için gittiği başka bir doktor tarafından kulağının arkasında sivilce sandığı oluşumun ameliyat ipi olduğu tespit edildi.”

Haberin devamı için tıklayınız