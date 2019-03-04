SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Estetik ameliyat sonrası doktor ve hastaneye dava: 305 bin TL tazminat
Boyun bölgesinde oluşan sarkmayı aldırmak için bir TV programında gördüğü estetik cerrah F.S.T. ile 15 bin TL karşılığında anlaşan Funda G. (50) 2 Ekim 2017’de boyun germe ameliyatına girdi.
Estetik ameliyat sonrası doktor ve hastaneye dava: 305 bin TL tazminat
04 Mart 2019 - Hürriyet Damla Güler
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ameliyattan sonra boynunda kalıcı izler oluşan Funda G.’nin avukatı Sümeyye Tekin, İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne dilekçe vererek doktor F.S.T. ile ameliyatın gerçekleştiği özel hastaneye 5 bin TL’si maddi, 300 bin TL’si manevi olmak üzere 305 bin TL’lik tazminat davası açtı. Hürriyet'te yer alan Damla Güler'in haberine göre aradan geçen 6 aya rağmen Funda G.’nin ağrılarının dinmediğini ve yaralarının iyileşmediği belirtilen dava dilekçesinde ise şöyle denildi:

‘İKİNCİ AMELİYATI YAPTI’

“Doktor tarafından müvekkilin sigara kullanması ileri sürülerek estetik ameliyatın istenilen sonucu vermediği ifade edildi. Ancak boyun germe operasyonunun sonucu hekimi de memnun etmediğinden bu defa davalı doktor tarafından müvekkile ücret alınmaksızın durumu düzelten bir ameliyat yapılacağı ve iz kalmayacağı sözlü olarak belirtildi. Yapılan ikinci ameliyat sonrasında ise boyun altında 5-6 santim kesik oldu ve torba büzülerek dikiş atıldı. Müvekkil muayene için gittiği başka bir doktor tarafından kulağının arkasında sivilce sandığı oluşumun ameliyat ipi olduğu tespit edildi.”

Haberin devamı için tıklayınız 

Anahtar Kelimeler:

boyun germe ameliyati ameliyat mahkeme

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
13
1) dr elif (uzman doktor )
04.03.2019 11:46:33
ameliyat olan kişi 305.000 tl yemi ameliyat olmuş da okadar para istiyormuş.
People
6
2) AMELUS İNŞATUS (İNŞAAT DOKTORU)
04.03.2019 10:50:31
AMELİYAT BAŞI BENDE 15BİN ALAYIM 500 BİN TAZMİNAT VERİRİM HEMDE DAVAYA GEREK KALMADAN HANFENDİ COK KÜÇÜÇ RAKAM İSTEMİŞ DAVAYA HİÇ GEREK YOKTU
People
12
3) hastaperest (op.dr.)
04.03.2019 10:45:54
BEN SİGARA İÇENİ DİREKT RET EDİYORUM, DOKTOR HAKLI VE KARŞI DAVA AÇMALI , EŞİTLİK GEREĞİ 305 DE KENDİSİ İSTEMELİ, YAPTIĞIM ESERİ BOZUP + BOZULMASI İÇİN TÜM GAYRETİYLE SİGARA İÇEREK HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEYE ÇALIŞTI DİYE....SİGARA İÇENİ AMELİYAT ETMEYİN ARKADAŞLAR, TÜM DAMARLAR GİBİ BEYİN DAMARLARI DA BUNLARDA KÜÇÜLDÜĞÜ İÇİN, KANLANMA AZ OLDUĞUNDAN LAFTAN VE ÖNERİDEN ANLAMAZLAR...PARALARI ONLARIN OLSUN, BULAŞMAYIN...
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Seyit AydınTİKA BİSEG Nijer Sadou Soloke Kardiyoloji Nurgül Keser tip II diabet Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma HastanesiYükseköğretim Kurulu Yekta Saraç üniversiteİç Hastalıkları Kış Kongresi Bursa Aile Hekimliği Kongresi sağlıkta şiddetperformans sistemiEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Hüseyin Onay DNA genetik hastalık Bilkent Şehir Hastanesi sağlık personeli şehir hastanesi Bandırma Devlet Hastanesi Muhammet Murat CantürkSağlık Bakanlığı Oktay Çağatay
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/03-10/036. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar GüncellemesiKARDİYOLOJİKIBR
07/03-10/036. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar GüncellemesiKARDİYOLOJİKIBR
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
13/03-17/03Ulusal Akciğer Sağlığı KongresiGÖĞÜS...ANTA
27/03-30/0318. Nefroloji Kış OkuluNEFROLOJİKIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.