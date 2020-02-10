Estetik cerrahlar malpraktis iddiası ile açılacak davalar için konuştu: Biz tamamız

MEDİMAGAZİN- Türkiye Avukatları Dayanışma Vakfı (TÜRAVAK) ve MEF üniversitesi işbirliği ile İstanbul’da ikincisi düzenlenen ileri sağlık hukuku eğitim programı 7-9 Şubat tarihleri arasında MEF Üniversitesinin Maslak kampüsünde gerçekleştirildi.

100 den fazla avukat ve hekimin katıldığı toplantılarda sağlık hukukunun önemli konuları tüm boyutları ile masaya yatırılarak tartışıldı. TÜRAVAK başkanı avukat Rifat Ertem ile Av. Dr. Ahmet Erzurumlu’nun düzenlediği toplantıda Prof. Dr. Yener Ünver, Prof. Dr. Hakan Hakeri gibi duayen hukukçular ile hukuk eğitimi almış tıpçı öğretim üyeleri Prof. Dr. Erdal Kalkan, Prof. Dr Ahmet Nezih Kök, Prof. Dr. Atilla Arıncı, Av.E.Neval Yılmaz ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu üyesi Hakim Battal Yılmaz ileri tıp hukuku konularında konuşmalar yaparak sorulan soruları cevaplandırdılar.

Toplantıda estetik cerrahide hukuki sorumluluklar ve eser sözleşmesiyle ilgili bir sunum yapan İstanbul Tıp fakültesi Estetik ve Plastik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Hukuk Kurulu başkanı ve Etik kurul üyesi Prof. Dr. Atilla Arıncı estetik operasyonlarda aydınlatılmış onamın önemine dikkat çekerek, dernek olarak kendilerinin 10 yıldır bu konu ile yakın olarak ilgilendiklerini ve üyelerinin hasta kayıtlarına çok önem verdiğini, aydınlatılmış onam açısından en güçlü ve detaylı belgelerin kendi üyeleri tarafından alındığını ifade ederek estetik cerrahların haklarında malpraktis iddiası ile açılacak davalara karşı güncel hukuk kuralları ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde en donanımlı bir şekilde hazır olduklarını sözlerine ekleyerek, 'biz tamamız' dedi.