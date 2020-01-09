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Estetik operasyonda dudağı zarar görmüştü, doku nakli yapılacak
Özel bir tıp merkezinde geçirdiği estetik operasyon nedeniyle alt dudağının zarar gördüğü öne sürülen 42 yaşındaki Songül Uzunoğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine başlandı
Estetik operasyonda dudağı zarar görmüştü, doku nakli yapılacak
09 Ocak 2020 - AA
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ANTALYA- Antalya'da, Songül Uzunoğlu'nun estetik operasyon sonrası zarar gören dudağına kendi dokularından nakil yapılacak.

'Dudağım çürüdü, düştü' dedi, şikayetçi oldu!

Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı açıklamada hastanın dudağının büyük kısmını kaybettiğini, dokuların kendini bulmasını ve enfeksiyonun gerilemesini beklediklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte kadının dokularıyla yeni bir dudak oluşturmak için çaba sarf edeceklerini belirten Özkan, "Hastanın tedavilerine başlıyoruz. Dudağını yapmak için hastanın kendi vücudunu, özellikle dudak etrafındaki dokuları kullanacağız. Dokularıyla ilgili bir sıkıntısı yok ama maalesef orijinal dudağı gibi olmayacak. O yüzden bu tür işlemleri yaptırırken çok düşünmek gerekiyor. Daha güzel bir şey elde etmek adına, elinizdekinden de olabiliyorsunuz." diye konuştu.

Tedavinin birkaç ay süreceğini dile getiren Özkan, estetik işlemlerini plastik cerrah ve dermatologların yapması gerektiğini, sadece sertifikayla bu işin yapılmasının uygun olmadığını vurguladı. 

Dudağını kaybeden hasta plastik cerrahiye başvurdu: Tekrar dudak oluşturmaya çalışacağız

Estetik yaptırırken dokuları zarar görenlerin kendilerine başvurduğuna dikkat çeken Özkan, "Komplikasyonları da biz yönettiğimiz için bu tür operasyonları, eğitim alanlar yapmalı. Maalesef, dokular zarar gördüğü için bunlarla uğraşmak çok da kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.

Antalya'da özel tıp merkezinde yaptırdığı estetik operasyon sonucu dudağının zarar gördüğünü ileri süren Songül Uzunoğlu, 19 Aralık 2019'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu yapan tıp merkezi ve doktor hakkında şikayette bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:

estetik dudak doku nakli akdeniz antalya prof dr ozlenen ozkan

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People
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1) 12345 (6789)
09.01.2020 11:54:54
bu uygulamaları (dolgu enjeksiyon ) hekim dışında yapan kuaför ve güzellik uzmanları var...tam 3 defa şu 15 gün içinde cimer üzerinden şikayet yaptım... hiç bir şey yapılmadı...

lazer epilasyon
mezoterapi
dolgu enjeksiyonlar

instagram üzerinden hekim olmayanlar tarafından,cayır cayır gelin yapalım, güzelliğinize güzellik katalım olayını neden sadece ben görüyorum, yetkililer görmüyor... hayır bir ayarı, butonu,tuşu, tiklenmesi gereken bir yer varsa, söyleyin be kardeşim... bizde yapalım...bizde rahat edelim...

görmeyince dert etmeyiz bari...
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