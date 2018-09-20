Estetik uygulamalar, yasal uygulayıcı hekimler tarafından tartışılıyor

Gençliği korumak, yaşlılık izleriyle savaşmak, cilt sorunlarını gidermek için yapılan uygulamalar tüm dünyada ciddi artış gösterirken sorunları da beraberinde getiriyor.

Bu yıl 2. si düzenlenen Estetik Okulu bu alanda en yetkin ve yasal olarak uygulama ehliyetine sahip olan Plastik Cerrahi Uzmanları ve Dermatoloji Uzmanlarını buluşturuyor. Estetik Okulu’nun Kurs Başkanlığını Prof. Dr. Akın Yücel yürütüyor.

Dört gün sürecek programda dolgu, nörotoksin, mezoterapi, PRP, askı teknikleri, lazer-ultrason gibi enerji bazlı sistemlerle yapılan tedaviler, yenilikler ve karşılaşılan sorunlar masaya yatırılıyor. Canlı uygulamaların da yapılacağı Okul anti aging uygulamalar üzerine 60 katılımcının sunuş yapacağı zengin bir içeriğe sahip.



Prof. Dr. Akın Yücel bu konuya TPRECD olarak verdikleri önemi şu sözlerle dile getiriyor:

“Türkiye, Dünyada en fazla estetik işlem yapılan 10 ülkeden biri. Çok yoğun ve iyi uygulamalar yapıyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen hastalarla ülkemize döviz kazandıran önemli bir işkoluyuz. Bu kadar talep gören bir sektörde ister istemez merdivenaltı uygulamalar da oluyor. Yasal boşluklar da bu kişilere cesaret veriyor.

Ekonomik gerekçelerle merdivenaltı uygulamalara yönelenler kendisine ne uygulandığını bilmiyor ve maalesef aylar sonra dahi sorunlarla karşılaşabiliyor.

Bu alanda klinik ortamlar dışında yapılan tüm uygulamalar risk taşıyor. Kuaför salonlarında ve evlerde yapılan işlemler geri dönülmez sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Bu konuda işlemler mutlaka muayenehane, klinik ya da hastane ortamında ve bu alanda eğitim almış uzman hekimler tarafından yapılmalıdır”.

