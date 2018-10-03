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Etiyopyalı doktorlar Türkiye'nin son 15 yıllık sağlık düzenlemelerine hayran kaldılar
Etiyopyalı doktorlar, sağlık hizmetlerini yerinde görmek ve iş birliğini artırmak için geldikleri Türkiye'de sağlık alanında yaşanan dönüşüme hayran kaldı.
Etiyopyalı doktorlar Türkiye'nin son 15 yıllık sağlık düzenlemelerine hayran kaldılar
03 Ekim 2018 - AA
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AA muhabirinin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) edindiği bilgiye göre, Türkiye'ye gelen 10 kişilik Etiyopyalı sağlık alım heyeti, Türkiye'deki hastaneleri, tedavi yöntemlerini ve klinik yeterlilikleri yerinde inceledi.
6 gün süren ziyaret boyunca İstanbul ve Ankara'daki çeşitli hastaneleri ziyaret eden doktorlar, Sağlık Bakanlığı’nda Türkiye'nin genel sağlık sistemi, kamu sağlık politikası, genel sağlık verileri ve yurt dışındaki sağlık yatırımları ve iş birlikleri hakkında bilgi aldı.
DEİK/Sağlık İş Konseyi üyelerinin geçen yıl Etiyopya'da sağlık turizmini geliştirmek için yaptığı girişimlerin sonrasında gelen doktorlar, Türkiye'deki sağlık sistemindeki dönüşümden, son 15 yıllık periyottaki sağlık verilerinde görülen ciddi iyileşmeden ve genel sağlık göstergelerinden etkilendiklerini aktardı.
Özel sağlık kuruluşlarının bir kısmı ile kendi üniversite hastaneleri ve üniversiteleri arasında eğitsel ve teknik iş birliği programları başlatmayı istekli olduklarını ifade eden heyet, aynı zamanda kendi sağlık kuruluşlarında sunamadıkları tedaviler için bu hastanelerdeki doktorlara yönlendirme yapacaklarını belirtti.
Heyette, Etiyopya’daki Mekelle Üniversite Hastanesi, Jimma Üniversite Hastanesi, Gonder Üniversite Hastanesi, Bahir Dar Üniversite Hastanesi, Hawassa, Black Lion Hastanesi ve St Paul’s Millenium Hastanesinden doktorlar yer aldı.

Anahtar Kelimeler:

saglikta donusum etiyopya saglik turizmi

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