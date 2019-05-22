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Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi bünyesinde yeni 'obezite merkezi'
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan obezite merkezi hizmete açıldı
Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi bünyesinde yeni 'obezite merkezi'
22 Mayıs 2019 - AA
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Hastane Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, obezitenin son yıllarda tüm dünyada giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Araştırmalara göre, Türkiye'de kadınların yüzde 40'ının, erkeklerin ise yüzde 23'ünün obez olduğunu ifade eden Tekin, "Obezite tedavi edilebilir, hatta önlenebilir bir hastalıktır. Hastanemiz bünyesindeki obezite merkezinde hem üreme çağındaki hem de menopoz dönemindeki kadın hastalarımız öncelikle hizmet alacaklar ancak erkek hastalarımız da buradan yararlanabilecek." dedi.

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Prof. Dr. Tekin, kadın sağlığı açısından bakıldığında obezitenin, kısırlıktan gebe kalındığındaki döneme kadar hepsini etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir anne adayı obez olarak gebeliğe başladıysa pek çok gebelik komplikasyonunu da beraberinde getiriyor. Hipertansiyon, kalp hastalıkları, omuz takılması gibi komplikasyonların bu durumda ne kadar arttığını yapılan çalışmalar da bize gösteriyor. Anne adaylarımızın vücut kitle indeksine ulaşmaları için merkezimizde multidisipliner bir anlayışla kendilerine yardımcı olacağız."

"Türkiye'de 4 milyon obez çocuk var"

Sağlık Bakanlığı Ayaktan Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Hatice Kınık ise obezitenin 1998'den itibaren Dünya Sağlık Örgütünün gündeminde bulunduğunu, Bakanlığın da öncelikli konularından birinin bu olduğunu söyledi. 

Türkiye'de açılan obezite merkezi sayısının 75'e ulaştığını bildiren Kınık, "Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi bünyesinde kurulan obezite merkezine başvuracak hastalarımız da çok güzel bir hizmetten faydalanacak. Hastalarımız, buraya gelirken sanki bir tatil yerinde gibi kendilerini hissedecek. Hastanemizin bahçesi ve merkezimizdeki fiziki ortam bu konforu kendilerine sağlayacak." dedi.

Kınık, gebelik öncesi ve sonrasında oluşan obezitenin, obez çocuklar anlamına geldiğine işaret ederek, "Türkiye'de şu anda 4 milyon obez çocuğumuz var. Bu sayı, çocuk sayısı açısından çok büyük bir risktir. Çocukluğunda obez olan kişiler, gelecekte obezite hastaları haline geliyorlar. Obeziteyi birlikte çalışarak, Türkiye'de ciddi bir sağlık sorunu olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından obezite merkezinin açılışı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:

obezite merkezi etlik zubeyde hanim hastanesi obezite

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