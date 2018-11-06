EÜ'de Ercüment Karpat Kök Hücre Nakli Ayaktan Tedavi Ünitesi açıldı

Çocuk Hastanesi'nde düzenlenen törende konuşan EÜ Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Savaş Kansoy, hastanelerinde 16 yataklık kemik iliği kök hücre nakli ünitesinin bulunduğunu, bugüne kadar 600 hastaya kemik iliği nakli yaptıklarını söyledi.

Hastaları nakil olduktan sonra bir yıl kadar daha takip ettiklerini belirten Kansoy, "Hastaların yoğun tetkikleri taburcu olduktan sonra 3 ay kadar daha sürüyor. Bu hastaların hem izole edilmesi gerekiyor hem de tedavilerin yapılacağı bir yere ihtiyacımız vardı. Ercüment Karpat Kök Hücre Nakli Ayaktan Tedavi Ünitesi'ni bu amaçla organize ettik. Günde 20 çocuğumuza hizmet edecek." diye konuştu.

Kansoy, hizmete giren ünitede, akraba dışı vericilerin de taramalarının yapılacağını ifade etti.

EÜ Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak da ünitenin açılmasında destek veren dernek ve hayırseverlere teşekkür etti.

Hayırseverler adını konuşan Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan, derneklerinin kurulduğu günden bu yana tedavi gören çocuklar ve onları bir dakika bile olsun yalnız bırakmayan ailelerine destek verdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Budak, ünitenin yenilenmesinde emeği geçen Uğur Karpat, Yiğit Karpat, Kerim Tokatlıoğlu ve Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Aytan'a teşekkür plaketi verdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuklar, doktorlar eşliğinde üniteyi gezdi.