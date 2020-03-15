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Euro 2020, 2021'e ertelendi!
UEFA'nın bugün yapılan toplantısında EURO 2020'nin ertelenmesine karar verdiği öğrenildi.
Euro 2020, 2021'e ertelendi!
17 Mart 2020 14:31 - Hürriyet
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UEFA, EURO 2020'yi 2021 yılına ertelendi. UEFA, 55 üye ile yaptığı toplantıda EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.

Turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

Norveç Futbol Federasyonu da resmi Twitter hesabı üzerinden turnuvanın bir sene ertelendiğini açıkladı.

SAKATLAR CAN SIKMIŞTI

Ay-yıldızlı ekibi EURO 2020'ye katılma hakkı kazandıran kadroda yer alan Lille'den Yusuf Yazıcı, Juventus'tan Merih Demiral, Crystal Palace'tan Cenk Tosun ve Schalke 04'ten Ozan Kabak ve son olarak Werder Bremen forması giyen Ömer Toprak'tan gelen sakatlık haberleri can sıkmıştı.

LİGLER İÇİN TARİH VERİLDİ

UEFA, ayrıca toplantıda liglerin geleceği hakkında da bilgilendirmede bulundu. Buna göre UEFA, Avrupa'daki liglerin en geç Temmuz sonuna kadar bitmesini talep etti.

COPA AMERICA DA ERTELENDİ

Öte yandan bir erteleme haberi de Güney Amerika'dan geldi. Bu yaz Arjantin ve Kolombiya'da düzenlenmesi planlanan Copa America da 2021'e ertelendi.
 

Anahtar Kelimeler:

uefa koronavirus euro 2020

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