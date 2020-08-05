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Evde koronavirüs testi İstanbul'da başladı
Koronavirüs testi yaptırmak isteyip de hastaneye ya da sağlık kuruluşuna gitmekten çekinenler artık testi evde ya da iş yerlerinde yaptırabilecek.
Evde koronavirüs testi İstanbul'da başladı
05 Ağustos 2020 14:31 - İHA
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Covid-19 Hastalığının belirlenmesinde antikor testleri kullanılmaya başlandı. ELISA yöntemiyle bakılan IgM ve IgG antikorları ölçümleri ile hastalık ile ilgili bilgi edinilebiliyor. Testlerin doğruluk oranı ise yüzde 99'un üzerinde. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuarın uzman sağlık ekipleri evde koronavirüs testi yaptırmak isteyen vatandaşların evine gidiyor. Evde kan örneği alınan kişinin IgM ve IgG antikorlarına bakılıyor. Bu sayede kişinin hem koronavirüs olup olmadığı hem de daha önce bu hastalığı geçirip geçirmediği ortaya çıkıyor.

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Özellikle Kurban Bayramı tatili sırasında tatil beldelerinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edildiğine dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Dr. Yıldıray Tanrıver bu anlamda testler birlikte daha rahat olunacağını ifade ederek, “Özellikle bayramda tatil beldelerinde fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyumda sıkıntılar yaşandığını hepimiz gözlemledik. Tatil dönüşünde hem kendimizi hem de çevremizdekileri korumak ve riskimizi bilerek önlemlerimizi almak için test yaptırılması çok daha önemli bir hale geldi” açıklamasında bulundu.

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Kan alımı işlemi ile sonuçlar 24 saat içerisinde çıkıyor

Aynı zamanda yapılan koronavirüs testi için de bilgilendirmelerde bulunan Dr. Yıldıray Tanrıver şu şekilde devam etti;

“Covid-19 enfeksiyonuna karşı oluşan IgM antikorlarını saptamak için yapılan serolojik test sonucu olarak pozitif elde edilmesi, kişinin yakın zamanda virüs ile karşılaştığını gösterir. Yapılan testte IgG antikorlarının pozitif saptanması, Covid-19'a maruz kalındığını göstermektedir. Bu antikorun pozitif seviyelere ulaşması genellikle ilk belirtiler başladıktan sonraki 10 gün içerisinde gerçekleşir. Kişinin virüse karşı bağışıklık sistemi ile yanıt vermesinin anlaşılmasının göstergesi IgG antikorunun pozitif yanıt vermesidir. Özellikle hastalığı asemptomatik olarak geçirmiş kişilerin belirlenmesinde bu sonuç daha da önemli bir hâl almaktadır.

“Antikor testleri kişilerden kan alımı ile gerçekleştirilir. Kan alımı için herhangi bir sağlık merkezine başvurulmasına gerek yoktur. Konusunda uzman personeller tam koruyucu donanımlar ile evinize ya da işyerinize gelerek kısa süre içerisinde kan alım işlemini gerçekleştirmekte ve sonuçlar en geç 24 saat içerisinde iletilmektedir.”

 

Anahtar Kelimeler:

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