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‘Evde kozmetik uygulama yapmak, ekmek yapmaya benzemez’
Prof. Dr. Pelin Kartal, son zamanlarda dolgu, kimyasal peeling, cilt beyazlatan ürünler ve siğil ilaçlarının internetten satın alınarak evlerde uygulandığını belirterek dermatologlar ve uzman hekimler tarafından yapılması gereken kozmetik uygulamaların evde yapılmaması gerektiği konusunda uyardı.
‘Evde kozmetik uygulama yapmak, ekmek yapmaya benzemez’

Prof. Dr. Pelin Kartal

07 Şubat 2022 14:54 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Türkiye Dermatoloji Derneği (TDP) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pelin Kartal, evde amatörce yapılan kozmetik uygulamalarla farkındalık uyandırmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Prof. Dr. Pelin Kartal, yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle son zamanlarda internetten giyim alışverişi yapar gibi dolgu, kimyasal peeling, cilt beyazlatan ürünler, siğil ilaçları satın alındığını ve evlerde uygulandığını ifade etti.

Bu kimyasal peelingler nedeniyle yüzünde yanıklar oluşan ve kliniklere, hastanelere başvuran çok sayıda hasta olduğunu belirten Prof. Dr. Kartal, cilt beyazlatma ürünlerinin de içlerinde barındırdıkları Steroidler, civa, hidrokinon maddeleri vitiligoya, kansere ve böbrek, karaciğer fonksiyonlarında zehirlenmeye kadar sebebiyet verebileceğini dile getirdi.

 

 

Televizyonlarda “güzellik uzmanı” sıfatıyla önerilerde bulunan kişileri dinleyerek bitkisel yağ karışımı yaparak yüzüne uygulayan hastaların sayısının da çok olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kartal, uzmanlığı olmayan kişilerin tavsiyelerinin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti.

Dermatologlar ve uzman hekimler tarafından yapılması gereken kozmetik uygulamaların kesinlikle evde yapılmaması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Kartal, “Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez; cildinizde geri dönüşü olmayan tahribat yaratabilir” sözleriyle uyardı.

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