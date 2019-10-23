Evde sağlık ekibinin aracı kurşunladı... Araca 4 kurşun isabet etti

BALIKESİR - Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti ekibi, görevli olarak gittiği turistik Güre Mahallesi'nde, park halindeki minibüsle çıkarken arkasında bulunan otomobile sürttü.
Araçlarda hasar oluşmazken, otomobilin sahibi kasap Kaan B. ile 3 sağlık görevlisi arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından sağlık ekibi yola çıktı. Ancak bir süre sonra Kaan B., otomobille sağlık ekibinin aracının önünü kesti, tabancayla ateş etti.
Sağlık personelinin yara almadan kurtulduğu saldırıda, araca 4 kurşun isabet etti. Olayın ardından Kaan B., jandarma tarafından gözaltına alındı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|23/10-26/10
|14. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi ve 5. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi
|GENEL...
|ANTA
|23/10-26/10
|29. Ulusal Patoloji Kongresi
|TIBBİ...
|TRAB
|22/10-27/10
|29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
|ORTOPEDİ...
|ANTA
|24/10-27/10
|3. Ulusal Aile Hekimler Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|26/10-29/10
|Türk Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi
|KULAK-BUR...
|MUĞL
|27/10-30/10
|16. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
|TIBBİ...
|MUĞL
|28/10-31/10
|6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA