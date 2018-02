‘Evde Sağlık Hizmeti’ sağlık harcamalarını yarı yarıya azaltabilir mi?

MEDİMAGAZİN-Sağlık Bakanlığı, ülkede 2010 yılından itibaren yönerge ile sunulan Evde Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 27 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe girdiğini açıkladı. O tarihten beri de, hasta ya da hasta yakınları 444 3833 (444 EVDE) numaralı telefon hattını arayarak evde sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. Peki “Evde Sağlık Hizmeti” uygulamasının yaygınlaşmasıyla hastaların sağlık harcamaları yarı yarıya azaltılabilir mi?

Harvard Tıp Fakültesi’nden David Levine ve meslektaşları, General Internal Medicine dergisinde “Hospital-Level Care at Home for Acutely Ill Adults: a Pilot Randomized Controlled Trial” başlıklı bir çalışma yayınladı. Çalışmada, iki gruba ayrılan ve akut bakım evresinde olan hastaların bir kısmı evde tedavi görürken, bir kısmı da hastanede takip edildi. Evde tedavi gören hastalar her gün ortalama bir defa hekimleri, iki defa da hemşireleri tarafından ziyaret edildi. Araştırmacılar, başlangıç olarak 20 hastayı dahil ettikleri çalışmalarında, hastaların 30 günlük sağlık masraflarını, fiziksel aktivite sıklıklarını ve uyku kalitelerini inceledi.

Çok daha az laboratuar istemi, daha fazla uyku, daha fazla fiziksel aktivite…

Araştırmacıların verdiği bilgilere göre, evde tedavi alan hastalar için hastanede alanlara göre çok daha az laboratuar testi istemi oldu. Evdeki hastalara, hastanedeki kontrol grubu hastalarına göre iki kat daha fazla fiziksel aktivitede bulundu ve daha fazla uyku uyuyabildi. Araştırmacılar, evde hizmet alan hastalarda hiçbir olumsuz etki yaşanmadığını ve ağrı skorlarında da hastanedeki hasta grubuyla benzer sonuçlar gösterdiklerini kaydetti. Çalışmanın en önemli bulgusu ise iki hasta grubu arasındaki sağlık harcaması farkıydı. Evde sağlık hizmeti alan grubun ortalama sağlık gideri, diğer gruba göre yüzde 52 daha azdı.

Dr. Levine, “Hastane yatışında istenmeyen pek çok durum gelişiyor. Acil bölümünde uzun sıralar bekleniyor. Ayrıca hastalar hastanede yüzde 20 daha fazla bunalım yaşıyor ve yüzde 5 daha fazla enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalıyor.” dedi. İki bakım arasında kalite ve güvenlik yönüyle bir fark olmadığı bilgisini veren araştırmacılar, 90 hastayı dahil ettikleri yeni bir çalışmanın sonuçlarını da 2 ay içinde duyurmayı planlıyor.