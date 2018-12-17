Evde sağlık hizmetinde yeni aşama: Tahliller hastanın evinde yapıldı... Sonuçlar dakikalar içinde geldi

İzmir'de evlerinde tedavi gören yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç hastalar için gerekli tahliller, ikamet ettikleri adreste yapılmaya başlandı. Ağustos ayında hayata geçirilen uygulama sayesinde şehir merkezine uzak mahallelerde yaşayan ve çeşitli nedenlerle sağlık merkezlerine gitme imkanı bulamayan hastaların tahlilleri evlerinde yapılıyor. Çiğli'de yaşayan Göksel Mersinli (52) de kendisini ziyaret eden İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı evde sağlık birimi tarafından muayene edildikten sonra tahlil için kan verdi.

12 yıl önce baş ağrısı şikayetinin ardından hipertansiyona bağlı beyin damarlarında sorun yaşayan Göksel Mersinli, yatağa bağımlı kaldı. Boynundan aşağısı felç olan ve yalnızca sağ elini oynatabilen Mersinli, evde sağlık hizmeti almaya başladı. Eşi Gülçin Mersinli (44), oğlu Çağlayan Mersinli (26) ve kızı Çişem Mersinli (21) ile birlikte yaşayan Göksel Mersinli, kendisine verilen evde sağlık hizmetinden çok memnun olduğunu söyleyerek, "Allah'tan sağlık istiyorum. Ben düştüm, kimse düşmesin. Sağlık hizmetiyle ilgili herşeyden memnunum" dedi. Eşinin tüm bakımını üstlenen hayat arkadaşı Gülçin Mersinli, onun en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "Çok emek veriyorum ama o benim hayat arkadaşım. Olması gerekeni yapıyorum. Bundan sonra Allah sağlığını bozmasın, daha da iyi etsin" dedi. Evde sağlık hizmeti veren birim çalışanları ile yıllardır yakın ilişki kurduklarını söyleyen Mersinli, "Onların güler yüzü bize de motivasyon sağlıyor. Zaman zaman ambulans ihtiyacımızı da dile getiriyoruz. Hemen yerine getiriyorlar. Artık bazı tahlillerin evde yapılacak olmasına da çok sevindik" diye konuştu.

SONUCU BİRKAÇ DAKİKADA ALIYORLAR

İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Salnur, 27 hastane, 2 ek poliklinik, 7 ağız diş sağlığı merkezi ve 4 palyatif olmak üzere 40 noktada evde sağlık birimlerinin bulunduğunu belirterek, bu birimlerde yaklaşık 190 personelin görev yaptığını dile getirdi. Sağlık Bakanlığı'nın talimatları ve yönetmelikler gereğince evde sağlık hizmetleri verdiklerini kaydeden Salnur, "Hastalarımızın bazen evden çıkmaları zorluklara neden oluyor. Çoğu yatalak, felçli, kas hastası, yaşlı ya da bacakları kırık kişiler. Dolayısıyla hastaneye ulaşımları zaten sıkıntı olduğu için evde sağlık hizmeti alıyorlar. Devamlı ilaç kullanan, durumlarına göre belli tetkikleri, belli periyotlarda yaptırması gereken hastalarımız sadece tahlil için hastaneye nakledilebiliyordu. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü olarak bir proje geliştirme ihtiyacı duyduk. Evde sağlık hizmeti alan hastalarımız için tahlil de yapmaya başladık" dedi. Hastalardan da olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Salnur, ağustos ayında başlayan uygulamayla yaklaşık 100 hastanın kan örneklerini, hastaneye taşımak zorunda kalmadan evde aldıklarını dile getirdi. Müdür Salnur, tam teşekküllü hastanelerde yapılan tüm tahlillerin dışında acil durumlarda alarm verilecek tetkiklerin evde de yapılabildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"En fazla birkaç dakika içinde sonucu alabiliyoruz. Ekibimiz kanı almaya da değerlendirmeye de yetkin görevlilerden oluşuyor. Tahlillerin bildirildiği ve değerlendirildiği uzman hekimlerimizin olduğu bir danışma merkezi de kurduk. Tetkikler onların kontrolünde anında uzman hekim değerlendirmesinden geçiyor. Örneğin kalp ile ilgili bir tetkikte anormallik var ve ekip emin olamadıysa kardiyologla anında temasa geçiliyor. Hastanın başındayken ilgili klinikle bağlantı kuruluyor ve gerekliyse hastanın nakli gerçekleştiriliyor. Hem hasta hem de evde sağlık personeli bu hizmetten memnun."