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Evde sağlık hizmetleri için protokol imzalandı: Ulaşım ve öz bakım kapsamında!
İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında "Evde Sağlık Hastaları İle El Ele Projesi" adı altında üçlü protokol imzalandı
Evde sağlık hizmetleri için protokol imzalandı: Ulaşım ve öz bakım kapsamında!
28 Eylül 2018 - AA
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Protokol kapsamında Batman Belediyesi, tespit edilen 100 hastanın ev ile hastane arasındaki ulaşımının yanı sıra öz bakımlarını yapamayan hastaların kişisel bakımlarını yapacak.

Belediye Konferans Salonunda gerçekletirilen imza töreni sonrası açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, protokolün bakıma muhtaçlar adına önemli olduğunu söyledi.

Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü ve Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında 10 kişinin belirlendiğini dile getiren Aksoy, "Kendi öz bakımlarını yapamayan, ekonomik ve sosyal olarak desteğe ihtiyacı olan hastalara fonksiyonel hasta yatağı temini, öz bakımlarının yapılmasına yardımcı olmak, evlerinin temizlenmesi, sosyo-ekonomik durumu düşük hastalara aşevi hizmeti vermek ve hastaların yaşam alanlarının sıhhi ve fiziki şartlarını uygun hale getirmek amacıyla, 'Evde Sağlık Hastalarıyla El Ele' projesini hayata geçirdik." dedi.

İmza törenine, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Sağlık Müdürü Osman Sünger, Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma Müdürü Beşir Aslan katıldı.

Anahtar Kelimeler:

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