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Evinde kalp krizi geçiren ilçe sağlık müdürü hayatını kaybetti
Van'da, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan (43), İl Sağlık Müdürlüğü önünde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Samsun'a gönderildi.
Evinde kalp krizi geçiren ilçe sağlık müdürü hayatını kaybetti
14 Şubat 2022 16:21 - DHA Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
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Van'da sabah saatlerinde, evinde kalp krizi geçiren Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan, kaldırıldığı Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2 çocuk babası olan Eyüp Kalkan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne getirildi. Kalkan'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi YYÜ Tıp Fakültesi'nde Patoloji uzmanı olan eşi Nurhan Kalkan'ın taziyeleri kabul ettiği cenazeye, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve sağlık çalışanları katıldı.

 

Dr. Eyüp Kalkan

Cenaze namazının kılınıp, duaların okunmasının ardından Kalkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla memleketi Samsun'a gönderildi. Doktor Kalkan'ın, Van'da 7 yıl aile hekimliği yaptığı ve son 3 yıldır da Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yürüttüğü belirtildi. 

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