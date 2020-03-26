Evinde ölü bulunan kadında koronavirüs şüphesi

Sultangazi ilçesinde 42 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Bir haftadır grip şikayeti olduğu iddia edilen kadınla birlikte aynı evde yaşayan dört kişi karantinaya alındı.

26 Mart 2020 16:37 - İHA