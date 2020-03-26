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Evinde ölü bulunan kadında koronavirüs şüphesi
Sultangazi ilçesinde 42 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Bir haftadır grip şikayeti olduğu iddia edilen kadınla birlikte aynı evde yaşayan dört kişi karantinaya alındı.
Evinde ölü bulunan kadında koronavirüs şüphesi
26 Mart 2020 16:37 - İHA
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Olay, sabah saatlerinde İstanbul’un Sultangazi ilçesinde meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu. 42 yaşındaki kadının ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

EVDEKİ DÖRT KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Cesedi inceleyen doktorun corona virüsü şüphesi üzerine eve özel kıyafetli sağlık personeli çağrıldı. Kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, evde bulunan dört kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı. Kadının Covid-19 taşıyıp taşımadığı yapılan testlerin ardından belli olacak. 

Anahtar Kelimeler:

corona virus karantina

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