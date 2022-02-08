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Evine giden doktorun yolunu kesti, ayağına ateş etti; 'İstesem öldürürdüm' dedi
Kayseri'nin Develi ilçesinde iş çıkışı evine giderken yolunu kestiği nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt’u (34) silahla ayağından vurmak suçundan tutuklu yargılanan Mehmet Göçer, duruşmada amacının korkutmak olduğunu söyledi. Doktorun üslubuna kızdığını belirten Göçer, "Öldürmeye yönelik bir kastım yoktu. Öldürmek istesem öldürürdüm. Konuşmak için gittim. Üslubundan dolayı sinirlendim. Olay bir an da gerçekleşti.” dedi.
Evine giden doktorun yolunu kesti, ayağına ateş etti; 'İstesem öldürürdüm' dedi
08 Şubat 2022 08:49 - DHA Samed Aydın SUN
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Olay, geçen yıl 14 Haziran’da saat 16.30 sıralarında Camiicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Erdal Kurt'a, iş çıkışı evine yürüdüğü sırada uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Göçer tarafından tabanca ile ateş açıldı. Doktor Kurt ayağından yaralandı.

Saldırgan Göçer, kaçmak isterken doktor Kurt tarafından yakalandı. Kendisini yaralayan saldırganı etkisiz hale getiren Dr. Kurt, olay yerine gelen polise teslim etti.

Şüpheli Mehmet Göçer, tutuklanarak cezaevine konulurken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda 1’i kadın 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklanan sanıklar hakkında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘öldürmeye azmettirme’ suçlarından dava açıldı.

Kayseri’de doktora silahlı saldırı

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında şikayetçi doktor Erdal Kurt ile avukatı Hacı Osman Yıldız hazır bulunurken, sanıklardan Mehmet Göçer, Seyfettin D. ve İdris A., tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGTBİS) aracılığı ile katıldı. Tutuklu sanık Sacide D. ise cezaevi ile bağlantı kurulamaması nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı

Olayda ayağından yaralanan doktor Erdal Kurt, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi. 

Doktor Kurt’u silahla vurarak yaralayan Mehmet Göçer ise tasarlama amacı gütmediğini belirterek, "Öldürmeye yönelik bir kastım yoktu. Öldürmek istesem öldürürdüm. Konuşmak için gittim. Üslubundan dolayı sinirlendim. Olay bir an da gerçekleşti. Korkutmak amacıyla yanına gitmiştim. Asla tasarlamadım” dedi.

Kayseri'de doktoru yaralayan saldırgan tutuklandı

3 tanığın dinlendiği duruşmada mütalaasını veren savcı, sanıklardan Mehmet Göçer ile Seyfettin D.’nin 'tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan müebbet hapis, İdirs A. ile Sacide A.’nın ise, ‘azmettirme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı karar vermek üzere erteledi.

 

 

Anahtar Kelimeler:

kayseri doktor silahli saldiri develi dr erdal kurt

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People
6
1) ismail yetenek (dr)
08.02.2022 15:33:30
Vay be..Resmen stres taşı olduk.canı sıkılan dr. a çatıyor..
People
11
2) ümit (uzm. dr.)
08.02.2022 13:29:14
Geçmiş olsun doktor beye. umarım bu saldırıyı gercekleştiren fail en ağır cezayı alır.
People
5
3) Uzmandr. (Dr)
08.02.2022 13:23:03
İŞ BİRAKMA BOYLEYSE HERALDE HEPİMİZ HALİMİZDEN MEMNUNUZ..SOZDE OLARAK EYLEM YAPMİS OLDUK...KİM NE ANLADİ BUGUN KU DURUMDAN...
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