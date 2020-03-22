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'Evinize gidin, orası daha güvenli' diyen doktora saldırdı
Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir kişi, acil servisteki doktor "evinize gidin, orası daha güvenli" dediği için doktora yumrukla saldırdı.
'Evinize gidin, orası daha güvenli' diyen doktora saldırdı
22 Mart 2020 19:33 - DHA
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle giden S.A., "Durumunuz ciddi değil, koronavirüs nedeniyle eviniz daha güvenli" diyen doktor Okan K.'ye yumrukla saldırdı. S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

DOKTORUN BOĞAZINA SARILDI, TEHDİT ETTİ 

Olay, öğle saatlerinde, Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, koronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi. Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Doktor Okan K. ise darp raporu aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:

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