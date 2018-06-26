Ezine Devlet Hastanesinde başarılı ameliyat



ÇANAKKALE (AA) -Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine bel ağrısı şikayeti ile başvuran 46 yaşındaki erkek hastanın yapılan tetkiklerinde sol böbreğinde yaklaşık 5 cm'lik tümör tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Maşuk Okumuş, Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Engin Kıvrak, ameliyathane hemşirelerince yapılan ameliyatla kapalı yöntemle böbreğindeki kanser dokusu alındı.

Hastanın böbrek fonksiyonlarının korunarak sadece böbrekteki tümörlü dokunun çıkarılması ile gerçekleştirilen ameliyatın ardından Okumuş, ameliyattan 2 gün sonra taburcu edildi.

Bu tür ameliyatların Türkiye'de çok az merkezde ve özellikle Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde yapıldığını belirten yetkililer, Türkiye'de ilk kez bir ilçe devlet hastanesinde bu tür bir operasyonun gerçekleştiğini kaydetti.