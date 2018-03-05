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Ezine Devlet Hastanesi'nde bir ilk
Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği'nde ilk kez laparoskopik böbrek tümörü ameliyatı yapıldı.
05 Mart 2018 -
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ÇANAKKALE (AA) -Alınan bilgiye göre, hastaneye başvuran 52 yaşındaki erkek hastanın sol böbreğinde 6 santimlik tümör teşhis eden Op.Dr. Maşuk Okumuş, yapılan ileri tetkikler sonrasında hastaya laparoskopik nefroktomi ameliyatı yapılmasına karar verdi.

Okumuş ve anestezi uzmanı Dr. Engin Kıvrak tarafından hastaya başarılı bir şekilde laparoskopik böbrek tümörü ameliyatı yapıldı.

Hasta, ameliyatın ardından ikinci gün taburcu edildi.

Op.Dr. Maşuk Okumuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür ameliyatların ilçe devlet hastanelerinde pek yapılmadığını, hastanelerinde de ilk kez yapıldığını söyledi.

Kapalı ameliyat tercih etmelerinin nedeninin hastanın daha az ağrı hissetmesi olduğunu belirten Okumuş, bu sayede hastaların günlük aktivitelerine çok daha erken kavuştuklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

ezine devlet hastanesi

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