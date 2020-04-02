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Fahiş fiyat uygulayan firmalar açıklandı
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nca 10 milyon 90 bin 60 lira ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı. Reklam Kurulu'nun gerekçeli kararının da yer aldığı duyuruda, haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkati çekti
Fahiş fiyat uygulayan firmalar açıklandı
02 Nisan 2020 18:11 - Habertürk
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Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nca ceza kesilen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat uygulayan 198 firmanın isimlerini açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, son dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmaların isimleri, satışın yapıldığı mecra, uygulanan ceza tutarı ve faaliyet gösterdikleri iller yer aldı.

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan Reklam Kurulu'nun mart ayında gerçekleştirdiği iki toplantıda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

1 Nisan 2020 tarihi itibariyle gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğü gerekse Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firmayla ilgili yasal sürecin devam ettiği belirtilen duyuruda, kanuna aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104 bin 781 lira, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10 bin 475 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Reklam Kurulu'nun gerekçeli kararının da yer aldığı duyuruda, haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkati çekti.

LİSTEDE EN FAZLA İSTANBUL'DAN FİRMA VAR

E-TİCARET SİTELERİNDEKİ FİRMALARA VE ECZANELERE  CEZA KESİLDİ

ANKARA'DA 22 FİRMAYA CEZA KESİLDİ

KONYA'DA 16 FİRMA VE ECZANE CEZA ALDI

KAYSERİ'DE 8 FİRMAYA  CEZA KESİLDİ

EN ÇOK MASKE FİYATLARI NEDENİYLE CEZA KESİLDİ


 

Listenin devamı için tıklayınız...

https://ticaret.gov.tr/data/5e85e7fe13b87651d4e6d772/pff%20tablo%20Reklam%20Kurulu%20Denetimleri%20(2).pdf

Anahtar Kelimeler:

koronavirus haksiz fiyat firma

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