Fahiş rakamlı kadın hastalıkları hastane yapımı 3 yıl içinde tamamlanacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 2018-2019 eğitim öğretim dönemi birinci sınıf öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Rektör Ulcay, UÜ'nün her alanda kendisini geliştiren ve yenileyen bir üniversite olduğunu söyledi.

UÜ'nün yatırımlar ve yeniliklerle Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yerini aldığını dile getiren Ulcay, "Bu yıl üniversitemize 13 bin 500 uluslararası öğrenci başvuruda bulundu. Biz bunların bin 800 kadarını kabul etmiş bulunuyoruz." dedi.

Ulcay, Tıp Fakültesi hastanesinin sadece Bursa'ya değil, Güney Marmara'ya sağlık hizmeti verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Daha modern ve konforlu bir hizmet verilebilmesi amacıyla hastanemizin iç ve dışını yeniledik. Yeni yatırımlarla sağlık hizmetlerimizi daha da güçlendiriyoruz. Hizmete açtığımız Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanemiz ile bölgedeki önemli bir açığı kapatmış olduk. İki yıl önce projesini gerçekleştirdiğimiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine 550 yatağıyla onay verildi. Bu yıl 420 milyon liralık ödeneği devletten aldık. İhalesine hazırlık aşamalarını da tamamladık. Önümüzdeki yıl temeli atılacak. Bu hastaneyi 3 yıl içinde kazandırmış olacağız. Böylece hem mevcut hastanemizin yükünü hafifleteceğiz hem de halkımıza daha modern koşullarda hizmet sunmuş olacağız."

Konuşmaların ardından doktor adaylarına beyaz önlükleri Rektör Ulcay tarafından giydirildi.