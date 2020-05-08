Fahrettin Koca bu kez Eminönü'nü paylaştı ve yeniden uyardı!

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden Eminönü'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında trafik yoğunluğuna ilişkin fotoğrafa da yer veren Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar" uyarısında bulundu.

Bakan Koca perşembe günü akşam saatlerinde yaptığı videolu paylaşımlarında, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" uyarısı yapmıştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından çarşamba günü açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Türkiye'nin salgını kontrol aldığını belirterek, ''Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır'' ifadelerini kullanmıştı.