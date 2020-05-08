Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Fahrettin Koca bu kez Eminönü'nü paylaştı ve yeniden uyardı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar" ifadelerini kullandı.
Fahrettin Koca bu kez Eminönü'nü paylaştı ve yeniden uyardı!
08 Mayıs 2020 16:39 - Euronews
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden Eminönü'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında trafik yoğunluğuna ilişkin fotoğrafa da yer veren Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar" uyarısında bulundu.

Bakan Koca perşembe günü akşam saatlerinde yaptığı videolu paylaşımlarında, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" uyarısı yapmıştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından çarşamba günü açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Türkiye'nin salgını kontrol aldığını belirterek, ''Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır'' ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

eminonu fahrettin koca koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.