Fahrettin Koca: Bugün 63 kişi hayatını kaybetti, yaşamını yitirenlerin sayısı 277

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini açıklıyor.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da bir araya gelen Kurul üyeleri, Türkiye ve dünyaya ilişkin güncel verilerin, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alındı.

İŞTE BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Çin'de başlayan olay bütün hayatı belirlemiş durumda. Hiçbirimiz bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. 24 saat içinde bile yaşam tarzı radikal değişiklikler gösterebiliyor. Dünya, bütün ulusları birleşmiş olarak ortak bir düşmana karşı savaşıyor. Dünya corona virüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz hastalığın ülkemize girmesini bu yolla öteledik.

'TEHDİDE KARŞI DAVRANIŞ ORTAK OLMALIDIR'

Temas içinde olamayacağız. Araya mesafe koyacağız. Kendimizi izole edeceğiz. Bütün bilim adamları hastalık üzerinde çalışıyor. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. Eğer bu temel kural uygulanmazsa diğer tehditler bizi koruyamaz. Tehdide karşı davranış ortak olmalıdır. Yakınlarınızı çevrenizi uyarmak gibi bir sorumluluğunuz var. Özgürlüğümüzü kısıtlayan birbirimiz değiliz. Özgürlüğümüzü risk kısıtlıyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 277'YE YÜKSELDİ

Mücadelenin temelinde kişiler var. Lise öğrencisinden akademisyenine kadar bütün insanımız var. Bugünler tahammül ve dirayet günleridir. Bugünler şüphesiz geçicidir. Bir yönüyle bu bir savaştır. Halk sağlıüğı savaşdır. Mümkün olduğu kadar bu savaştan ölmeden çıkmak erkenden kontrole almaktır. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Bu savaşta bu gücü tanımayalım. Sizleri bu savaşta kahraman olmaya davet ediyorum. Eğer bunu başaramazsak kayıplarımız artacak. Yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar az olursa o kadar galip gelirsiniz. Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu

1 KİŞİ VİRÜSÜ 30 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR

Bizim filyasyon dediğimiz taradığımız hastaların durumu. Şu anda yaptığımız taramalarda hasta sayısı 10 bine vardı. Pozitif vakaları taradığımızda 46 kişi oldu. Aile hekimlerimize teşekkür etmek istiyorum bu tablonun ortaya çıkmasında çok yardımcı oldu. Bu taramada sadece 1 hastanın filyasyon çalışmasını örnek olarak gösteriyorum. Bulaştırdığı kişi sayısı 30. Kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda olduğunu kimlerin hayatını gösterdiği bir örnek. Herkesin şu dönemde kendisini şüpheli görüp izole etmesini istiyoruz. Bulaştıran kişi ise hayatta ve hastaneye bile yatmadı. 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 12 kişinin de onun yüzünden pozitif olduğunu görüyoruz.

TÜM DÜNYAYA 3 AYDA YAYILDI

Virüs çok kolay bulaşıyor ve diğer hastalıklarda görmediğimiz şekilde yayılıyor. İzolasyonun ve hareketsizliğin önemli olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Bu virüs tüm dünyaya yayılımı 3 ayda oldu. Ne kadar kolay bulaştığını belirtmek istiyorum. Japon heyetiyle geçen görüştüm orada yapılan test sayısı 34 bin. Biz şuana kadar yaptığımız test sayısı 100 bini geçti. Kit sorunundan öte bunu çalışabilecek ortamın olması önemli. Biz merkez sayımızı artırıyoruz ve bunu yapabilecek merkezlere izin veriyoruz. Testi daha çok Bilim Kurulu'nda hastaık bulugusu olan ve şüpheli olanlara bu testin yapılabilmesi. Hastalık bulgusu olanlara bu test yapılmalı ve bu dönemde herkes kendini izole ederek geçirmesini istiyoruz.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZ ASLA EVDEN ÇIKMAMALI

60 yaşın üstünde %75'i yoğun bakımda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın %69'u tansiyon hastası. Yoğum bakımdaki hastalarımızın %63.3 yine tansiyon hastası. Bizim şu dönemde kronik ve alt hastaılğı olan ve 65 yaş üstü vatandaşımızın daha yüksek riskli olduğunu görüyoruz. O nedenle bu gruptaki vatandaşlarımızın asla ve asla evlerinden çıkmamaları, kendilerinini izole etmeleri için bu tabloyu gösteriyorum. Sağlık çalışanlarımıza ve Bilim Kurulumuza güvenelim. Can kayıplarını önleme yolu tedbirdir. Dışarı çıkmayalım virüse fırsat vermeyelim.

SORU CEVAP

UMREDEN GELEN VATANDAŞLAR...

Umre'deki vatandaşlarımızla ilgili bilim kurulu bir karar almıştı bundan önceki toplantıda. Eğer pozitifse bu kişinin hastanede takibi, eğer takibi varsa hastanedeki takip edilmesi, eğer bunların hiçbiri yoksa bir onan formu imzalatarak ve aile hekimlerinin de bu kişileri takip etme kararıyla 14 günlük süre sonunda evlerine gitmeleri kararı alındı. Merkez üssü olarak Çin'den sonra Avrupa'nın görüldüğü şimdi ise Kuzey Amerika'nın merkez üssü oluştuğu kanaatine varıldı. Bu süreçte bize teşekkür ettiler. Virüsün bize geç geldiği ve süreci başarılı olduğumuzu ifade ettiler. Ayrıca konuştuk. Bu anlamda iyi bir görüşme oldu. Biz 14 gün boyunca izolasyona aldık. Bu süreçte semptomun gelişmesini bekliyorsunuz. Umreden geldikleri için bu dönemde de pozitif olan vakaların olduğunu da görerek devamında herhangi bulgusu olmayanların test yapıldığında pozitif olduğunu gördük. Eğer riskli bölgeden geliyor iseniz hastalık bulgusu olmayabilir. Ve o dönemde test pozitif çıkabilir. Pozitif olanları da takibi tedaviye almış olduk. Eğer gerçekten dediğimiz şekilde kendimizi izole edebilirsek zorunlu olmadığı sürece evden çıkmazsak bu grafiğin daha aşağıda kapanabileceğini söyleyebiliriz. Tam tersini yaparsak bunu önleme şansımız olmaz. Bizim evlerde kendimizi izole etme çabası içerisinde olmalıyız. Gençlerin de bu noktada hassasiyet göstermesi gerektiğini biliyoruz.

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI

Sayın Hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar çalışarak hayatını kaybetti. Yakınlarına ailesine ve bütün camiamıza başsağlığı diliyorum.

HASTALIĞA YAKALANAN SAĞLIK ÇALIŞAN SAYISINI AÇIKLADI

DSÖ ile konuştuğumda, Avrupa'da görülen vakaların çoğunluğunun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Bizde böyle bir rakam yok. Hastalığa yakalanan sağlık çalışanı sayısı 601 kişi. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzunda. Dolayasıyla koruyucu malzeme konusunda her türlü gayret içerisinde olduğundan eminim. Herhangi biri ben malzeme bulamıyorum diyorsa tüm yetkileri aşsın bize ulaşsın. Son bir haftada dağıttığımız N95 maske saıyısı4 milyona yakın oldu. Bütün imalati ülkemize, sağlık çalışanları öncelikli olarak bu ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. Burada hepbirlikte ne kadar cefakar sağlık çalışanlarının olduğunu hepimiz görüyoruz. Bizlerde onları korumak için her tedbiri alacağız.

B-C-D PLANLARIMIZI YAPIYORUZ

Uyku tabi ki önemli. Vatandaşlarımızın beslenme konusunda uyku konusunda özellikle dikkat etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Başından beri birlik ve beraberlik içince mücadelenin oluşması için gayret gösteriyoruz. Biz imkanlarımızı olabildiğince arttırmaya ve B-C-D planı gibi hangi durumda planlarımızı yapıyoruz. İstanbul'da %58'de. Bu süreçte özel hastanelerin kısmen devrede olduğunu, özel hastanelerin de önümüzdeki günlerde daha yoğun girebileceğini ifade etmek istiyorum. Yaklaşım ve önerilerinde daha yapıcı olmasını gerektiğini belirtmek istiyorum.

Pandemi hastaneleri ile ilgili bir düzenleme yapılıyor olacak. Özellikle vatandaşımızdan bu anlamda ücret talebİ edilmemesi noktasında yaklaşım içerisindeyiz. 3-5 günü bulmaz düzenleme yaklaşımı söz konusu. Temas ve izolasyon özellikle altını çizmeye çalıştım. Bu dönemde mümkün oldukça evden çıkmamaya ve izole etmeye çalışmalıyız. Biz bakanlık olarak MHRS ve çağrı sistemlerimizde çok kişi çalışır. Şu an %90'ı evden sisteme katılıyor. Daha önce böyle bir şey yapmamıştık. İş ortamının evden de nasıl yapılabileceğini hepimiz test etmiş bulunuyoruz.

ANTİKOR TEDAVİSİ

Bu konu ile dünyada uygulama var fakat çok yaygın değil. Özellikle tedavisi yapılan ve antikoru gelişmiş hastaların tedavisi olanlara verilmesi. Hangi hastaya nasıl uygulanmasıyla gerektiği bugün de yayınlandı. Kızılay tedarik zincirinde önemli bir birim olacak. Üniversite ve Vakıf Üniversiteleri yapabileceklerse izin verme konusunda genelge Kök hücresi yapmıyoruz. Bunu da yaptığımız 3 hastamız oldu. Fayda görülüp görülmediğini Bilim Kurulu çalışmalarından sonra söyleyebiliriz. Kök hücre başladı, bunu da genişletiyoruz.

SEYAHAT KISITLAMASI

Seyahat kısıtlamasının daha yoğun yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İçişleri Bakanlığımıza da ilettik. İlerleyen günlerde bunu da daha sıkılaştıracaklarını biliyoruz. Bilim Kurulu'nun geçen toplantıda aldığı kararları biz biliyoruz. Özellikle bazı şehirler özelinde genel giriş çıkışların kontrolü istenmişti. Bu tüm Türkiye'de uygulandı. İçişleri Bakanlığı önümüzdeki günlerde bunu daha yoğun bir şekilde uygulayacak.