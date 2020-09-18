Fahrettin Koca: Filyasyon ekipleri dedektifler gibi iz sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekipleriyle gurur duyduklarını belirterek "Virüse dur demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: