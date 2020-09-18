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Fahrettin Koca: İzmir’de bir ay öncesine göre yüzde 42 artışa şahit olduk
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir’de bir ay öncesine göre yüzde 42 artışa şahit olduk" dedi.
Fahrettin Koca: İzmir’de bir ay öncesine göre yüzde 42 artışa şahit olduk
18 Eylül 2020 12:05 - TRT Haber
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir’de bir ay öncesine göre yüzde 42 artışa şahit olduk" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliğinde koronavirüs salgınıyla mücadelede son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Koronavirüste tekrar bir şiddetlenme görüldüğünü ve ülke genelinde hasta sayılarının artışa geçtiğini belirten Bakan Koca, "İzmir’de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Bu artışın hızlı ve etkili müdahalelerle kontrol altına alındığını ve son bir haftada oranın yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz. Bizleri sevindiren diğer bir gösterge, son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 40 düştü." diye konuştu.

"Türkiye, dünyada filyasyonu en iyi yapan ülke"

İzmir'de 445 filyasyon ekibinin sahada çalıştığını söyleyen Koca, "Türkiye genelinde temaslıların taraması yani filyasyon, ortalama 15 saat içinde yapılıyor. İzmir'de ise bu şu an 19 saat. Bunu önce Türkiye ortalamasına daha sonra 12 saate çekmeyi hedefliyoruz. Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri hatta tek ülke olduğunu da söyleyebiliriz. Bu gücümüzü İzmir'de de yoğun şekilde sahaya sürdük" dedi.

Koca konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş ağır hastaların ve vefatların artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acı yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. İzmir başta olmak üzere bölgeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum."

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