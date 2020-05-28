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Fahrettin Koca, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş ile ilgili paylaşım yaptı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş ile ilgili olarak, Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız dedi.
Fahrettin Koca, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş ile ilgili paylaşım yaptı
28 Mayıs 2020 09:12 - DHA
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Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, Eczacı İsmail Durmuş. 1985, Kayseri doğumlu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2007'de mezun oldu. En büyük tutkusu mesleğiydi. Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız ifadelerini kullandı.

İzlemek için tıklayınız:

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1265711472165994497

Anahtar Kelimeler:

ismail durmus fahrettin koca

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