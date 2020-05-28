Fahrettin Koca, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş ile ilgili paylaşım yaptı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş ile ilgili olarak, Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız dedi.

28 Mayıs 2020 09:12 - DHA