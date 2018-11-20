SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Fahrettin Koca: 'Yüksek teknolojili tıbbi cihazların imal edilebildiği bir ülke olmayı hedefliyoruz'
Bakan Koca: “Biz ülkemizin sadece klasik kimyasal ilaçların üretildiği veya ambalajlandığı bir ülke konumunda kalmasını istemiyoruz. Yeni teknolojiye sahip ilaçların ve biyolojik ürünlerin üretilebildiği, yüksek teknolojili tıbbi cihazların imal edilebildiği bir ülke olmayı hedefliyoruz.”
Fahrettin Koca: 'Yüksek teknolojili tıbbi cihazların imal edilebildiği bir ülke olmayı hedefliyoruz'
20 Kasım 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Odası ve ABD-Türkiye İş Konseyi temsilcilerini kabulünde teknoloji transferi ve yerlileştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dünya üzerinde 3 milyon şirketi temsil eden ABD Ticaret Odası Genel Müdürü Jeniffer Miel başkanlığındaki 15 kişilik heyette; uluslararası teknoloji, ilaç ve tıbbi malzeme firmalarının temsilcileri de yer aldı. 

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamaları: 

Türkiye jeopolitik konumu sebebiyle dünya nüfusunun neredeyse üçte birinin merkezi konumunda bulunmaktadır. Hava yolu dikkate alındığında pek çok ülkeye birkaç saatlik uçuş mesafesindedir. Deniz yolu ile Avrupa, Rusya Federasyonu bölgesi, Körfez ülkeleri, Kuzey ve Doğu Afrika’ya kolay ulaşım sağlanabilecek limanlara sahiptir. Kara yolu taşımacılığı ile Avrupa’nın tamamı ve Orta Doğu ülkelerine erişim mesafesindedir. 

Sadece lojistik nedenler dikkate alındığında bile Türkiye’nin üretim tesisleri açısından ne kadar ideal bir konuma sahip olduğu görülebilecektir. Az önce söylediğim gibi A.B.D.’nin de dahil olduğu pek çok ülkenin, Türkiye’de üretim tesisleri ve yatırımları vardır. Bu tesislerde üretilen ürünler sadece Türkiye içinde değil, bahsettiğim coğrafya içinde de tüketilmektedir. Bahsettiğim pazarlar gelişen pazarlardır ve önümüzdeki yıllarda ticaret kapasitesi daha da artacaktır.

Türkiye’nin ve bahsettiğim bu ülkelerin pazarları dikkate alındığında yatırımcılar açısından çok cazip bir pazar olduğu, bu pazar içinse ülkemizin ideal bir üretim merkezi olabileceği görülecektir. Ülkemiz bulunduğu coğrafyanın en istikrarlı ülkesidir. Yakınımızdaki ülkelerin tamamı gelişme potansiyeli olan ülkelerdir ve pazarın kapasitesi de bu potansiyel sayesinde genişlemeye adaydır.

Sağlık endüstrileri dikkate alındığında, biz ülkemizin sadece klasik kimyasal ilaçların üretildiği veya ambalajlandığı bir ülke konumunda kalmasını istemiyoruz. Yeni teknolojiye sahip ilaçların ve biyolojik ürünlerin üretilebildiği, yüksek teknolojili tıbbi cihazların imal edilebildiği bir ülke olmayı hedefliyoruz. Bu hususta yerelleşme anlamında kendimize koyduğumuz bir hedef vardır. 

İlaçta %54 oranında, ileri teknolojiye sahip tıbbi ekipmanlarda ise neredeyse %100’e yakın dış ülkelere bağımlılığımız var. Bizim taraftan bakıldığında bu tarz bir dış bağımlılık sürdürülebilir gözükmemektedir.
Biz bu ilaçların, bu tıbbi cihazların ülkemizde üretilebilmesini hedefliyoruz. Bu yönde de bu teknolojilere sahip ülkelerle stratejik işbirliği içinde olmak istiyoruz. Stratejik işbirliği içinde, üretim tesislerinin ülkemiz sınırları içinde kurulmasını, iç pazarımızın ve civarımızdaki dış pazarların ihtiyaçlarının bu tesislerden karşılanmasını hedefliyoruz. Ancak bu üretim hatlarının sadece fason üretim yapan, mevcut bir ürünün kopyalarını üreten tesisler olmasını da istemiyoruz.

Bu tesisler teknoloji transferi ile “know-how”ın aktarıldığı, Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının yapıldığı, yeni ve daha gelişmiş ürünlerin tasarlandığı ve üretildiği tesisler olmalıdır. Bu tesislerde üretilen kaliteli ve uygun maliyetli ürünlerin bahsetmiş olduğum gelişen pazarlara satılması ile her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir modelde iş ortaklığı yapmanın daha doğru olacağı inancındayım.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi fahrettin koca abd ticaret odasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşısağlık bakanlığı Fahrettin Koca ABD Ticaret OdasıKOAH Türk Toraks Derneği Prof. Dr. Hasan BayramSağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü semih korkuttürk dişhekimleri birliği TDB diş hekimi YDUS yandal sınavıBursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Levent Özdemir Prof. Dr. Ekrem Kayaalkol bağımlılığı soğuk iklim Dünya Sağlık Örgütükronik hastalık IPSOS ilaç sanayiEnfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Mehmet CeyhanFETÖ UZMAN HEKİM 112 Acil Servis Kelkit Devlet HastanesiProf. Dr. Kemal Turhan mamografi Karadeniz Teknik ÜniversitesiUludağ Üniversitesi Tıp FakültesiÇanakkale Devlet HastanesiKOAH ASYOD Prof. Dr. Tevfik Özlü KOAH Günü Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Prof. Dr. Can ÖztürkMiyopi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Sait Eğrilmezİstanbul Gelişim Üniversitesi aydin universitesi Ozan TiryakioğluMercy Hospital Chicago
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.