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Fahrettin Koca'dan Ek Ödeme ve 3600 Ek Gösterge Açıklaması
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorusu üzerine ek gösterge, döner sermaye ve sağlık çalışanlarının maaşlarına zam talepleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Fahrettin Koca'dan Ek Ödeme ve 3600 Ek Gösterge Açıklaması
02 Eylül 2020 21:15 -
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Bakan Koca ek ödeme ile ilgili "Ek ödeme ile ilgili biliyorsunuz geçen toplantıda da söylemiştim, uzatıldı. Zannediyorum bir kaç gün içerisinde yayınlanmış olur. Bununla ilgili hem sahada filyasyon yapan hekimlerimiz dahil olmak üzere hem özellikle şu dönemde salgın döneminde bu hastalarla ilgili yoğun, acil, göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk ve benzeri gibi yoğun çalışan hekimlerle ilgili çalışanlarla ilgili bir düzenleme yapıldı, zannediyorum önümüzdeki günlerde yayınlanmış olur" dedi.

Atamalarla ilgili soru ise; sağlık çalışanları atamada bekliyorlar. Yakın zamanda bir atama müjdesi duyar mıyız?  Bakan Koca ise; Atamayla ilgili bir ihtiyaç durumuna göre, biliyorsunuz biz dört ay önce bir atama dönemi yaşamıştık. Ama önümüzdeki dönemde devreye girecek olan hastanelerimiz olacak. Biliyorsunuz Konya açıldı. İstanbulda benzer şekilde Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi bu haftasonu açılmış olacak. Seyrantepe benzer şekilde yakın zamanda açılmış olacak. Hastanelerin devreye girmesiyle alım söz konusu olacak.   

Döner sermaye konusunda ise; 3600 ek gösterge bunla ilgili genel bir çalışma var ama döner sermayenin kaldırılması gibi bir durum şuan söz konusu değil. Biz performansı daha etkin kılmak istiyoruz. Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında bir düzenleme yaptık biliyorsunuz. 3600 Ek Göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları için değil diğer benzer çalışanlarla ilgili bir çalışma var. Bizim şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini kolaylaştırmak olacak dedi.

Anahtar Kelimeler:

alim doner sermaye atama doner sermaye

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