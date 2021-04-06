Fahrettin Koca'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Bilim Kurulu tepkisi: Saygılı olun!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında bilim Kurulu ile ilgili yaptığı açıklamaya sert cevap verdi. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu ne söylemişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunurken Bilim Kurulu'nu eleştirdi.Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu hakkındaki açıklamaları şöyle:

Bir de Bilim Kurulu var. Ne dedikleri, söyledikleri belli değil. 4 Nisan itibariyle ABD'yi geçtik vaka sayısında. Dün 193 kişi hayatını kaybetti. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Bilim Kurulu hikaye tamamen. Hiçbirisinin bilim ile ilgisi yoktur. Bilim Kurulu dediğin senin dediğin kurallara iktidar uymazsa, izzeti ikbal ile çekileceksin oradan. Tam tersi oluyor. Bilim Kurulu ayrı havada, Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya, bilime ayıp. Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor. Bu mudur devleti adalet ile yönetmek?