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Fakirlerin vücudu karaborsaya düştü! Kafa 500 dolar...
Altın ve petrol gibi, artık insan vücudunun parçalarının da borsası oluşmuş durumda. ABD’de ülke çapında 34 firma özellikle fakirlerin vücutlarına ‘hammadde’ muamelesi yapıp satışa çıkarıyor.
Fakirlerin vücudu karaborsaya düştü! Kafa 500 dolar...
08 Şubat 2018 - SABAH
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Amerikalıların bedenlerini bilime bağışladığında aslında ticari bir meta haline geldikleri ortaya çıktı. Reuters'ın haberine göre, özellikle yoksulların kadavraları ve vücut parçaları, denetimsiz bir piyasada satılıyor. Üstelik bazı firmalar, ailelere cenaze masraflarını karşılama karşılığında vücut parçalarını deneylerde kullanma hakkı alıyor. Firmalar cenazelerde ve hastanelerde broşür dağıtıyor. ABD'de her yıl binlerce kişi bedenlerini bilim için bağışlıyor ancak vücut parçaları bir hammadde muamelesi görüyor.

34 ŞİRKET VAR

34 vücut brokeri olan ABD'de dokuz firma kâr amacı gütmezken, geriye kalan 35 şirketin kârı 12.5 milyon dolar. Bedenini bilimin hizmetine verdiğini zanneden insanların vücut parçaları aslında çok da denetlenmeyen bir borsada işlem görüyor. ABD'de kalp, böbrek, tendonlar gibi birçok organın satışı sıkı şekilde denetlenip engellense de vücudun büyük bir bölümünün satışı için herhangi bir yasal düzenleme yok. Uzmanlardan bunu eskilerden mezar hırsızlığına benzetenler de var.

İKİ E-MAİLLE İKİ KAFA

Tıp eğitiminden, alıştırmalara ve Ar-Ge'ye kadar birçok alanda insan vücudunun kullanılması gerekli çünkü bilgisayar simülasyonları aynı etkiyi yaratmıyor. Tıpta kadavra kullanılmasına kimse karşı çıkmasa da insan bedenine yapılan 'emtia' muamelesi rahatsız edici. Üstelik haberi hazırlayan muhabirler iki üç e-mail yazışmasıyla iki insan kafası ve boyun almayı denemiş ve başarmış.

BEDEN 10 BİN KAFA 500 DOLAR

Bir borsası ve ticareti oluşunca insan vücudu da piyasa koşullarına göre altın, petrol gibi fiyat değişiklikleri yaşıyor. Normal şartlarda 3-5 bin dolar arasında satılan bir beden 10 bin dolara kadar çıkabiliyor. Müşteri ihtiyaçlarına göre de çeşitli parçalar için çeşitli fiyatlar oluşmuş. Bacaklı bir gövde için 3 bin 575 dolarlık fatura kesildiği belirlendi. Bir kafa için 500 dolar, bir ayak için 350 dolar ve omurga için 300 dolarlık ücret talep ediliyor. Cenaze evleri de sistemin parçası haline gelmiş. 62 cenaze evi cesetlere erişim altyapısını sağlarken, 300-1.430 dolar arasında bir komisyon alıyor.

DÖRT YILDA 182 BİN VÜCUT PARÇASI

New York, Virginia, Oklahoma ve Florida'da açık kaynaklardan alınan bilgilerden yapılan hesaplamaya göre bu dört bölgede 2011- 2015 arasında 50 bin vücut ve 182 bin vücut parçasının ticareti yapılmış. 

Anahtar Kelimeler:

kadavra satis abd

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