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Fas'ta doktorların grevi sürüyor
Fas hükümeti, devlet hastanelerinde grev yapan doktorlarla diyaloğa devam ettiğini açıkladı
Fas'ta doktorların grevi sürüyor
03 Mayıs 2019 - AA
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Hükümet sözcüsü Mustafa el-Halfi, doktorların çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle devlet hastanelerinde sürdürdüğü grev konusunda, başkent Rabat'ta basına açıklamalarda bulundu.

Hükümetle sendikalar arasında 25 Nisan'da varılan anlaşmanın sektörel diyaloglara ivme kazandıracağına dikkati çeken Halfi, grev yapan doktorlarla diyaloğun devam ettiğini söyledi.

 

Faslı doktorlar 'zam' talebiyle gösteri düzenledi 

Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, 2 gün grev yapma kararı almıştı.

Fas'ta devlet hastanelerinde çalışan 310 doktor, sağlık sistemindeki sorunları protesto için 26 Nisan'da istifa etmişti.

Fas'ta kamuda görev yapan doktorlar yaklaşık 7 bin dirhem ( yaklaşık 700 dolar) maaş alırken, özel sektördeki doktorların daha yüksek ücret aldığı belirtiliyor.

Fas'ta doktorlardan bir günlük grev 

Hükümetle işçi sendikaları arasında önceki gün anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma, hem özel sektör hem de kamudaki maaşlara zam yapılmasını öngörüyor.

Anahtar Kelimeler:

grev doktor hekim mustafa el-halfi

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People
3
1) se (uzm dr)
03.05.2019 09:21:32
Aynı dertten bizler de mustaribiz. Bu kadar sorumluluk ve iş yüklenmiş hiç bir meslek grubu bu kadar düşük maaş almıyordur. Sendikaların, TTB'nin gayretleri yetersiz.
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